السعودية ترحب بتجاوب تركيا بشأن تشكيل فريق مشترك للتحقيق باختفاء خاشقجي

نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر سعودي مسئول ترحيبه بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة العربية السعودية، بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين؛ للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.



وثمن المصدر السعودي هذه الخطوة الإيجابية، مؤكدًا ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك وتعاون عناصره على القيام بالمهام المنوطة به على أكمل وجه، كما أكد المصدر حرص المملكة الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا.