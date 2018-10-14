مصدرسعودي مسؤول: المملكة تؤكد رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها

أكد مصدر سعودي مسؤول ، رفض المملكة التام لأى تهديدات ومحاولات للنيل منها ، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية ، أو استخدام الضغوط السياسية ، أو ترديد الاتهامات الزائفة ، التي لن تنال منها ، ومن مواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية .



وأضاف المصدر في بيانه الذي بثته وكالة الأنباء السعودية اليوم / الأحد / أن مآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها إلى زوال ، مؤكدا أن المملكة ستظل حكومة وشعبا ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف والضغوط .



وشدد المصدر على أن المملكة إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، مؤكدا في السياق ذاته على أن لاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.



وأعرب المصدر في سياق البيان عن تقدير المملكة وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم الباطلة، كما أنها تثمن أصوات العقلاء حول العالم الذين غلّبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة، بدلًا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة - حسبما جاء في البيان .

