تراجع جماعي لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات اليوم

تراجعت جميع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات، اليوم الاثنين، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.6 مليار جنيه.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30" بنسبة 0.12 %،وتراجع مؤشر الأوزان "EGX 50 EWI" لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.43 %.



وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70" بنسبة0.1 %، وانخفض مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.14%

