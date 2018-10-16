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رياضة

مدرب الأرجنتين عن غياب ميسي : واثق في المجموعة المتواجدة بالمنتخب

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:57 ص
ليونيل سكالوني
ليونيل سكالوني
حسن العمدة
أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنه لن يبحث عن أعذار بسبب غياب نجمه ليونيل ميسي، مشددًا على ثقته في المجموعة المتواجدة لديه.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي تمهيدًا لمواجهة البرازيل، غدًا: "لا أنظر بعيدًا، أفكر في مباراة البرازيل فقط، ولدينا هدف واحد وهو الفوز، وأملك عناصر جديدة في التشكيلة، وأسعى لأن أقيمها في مثل هذه المباريات".

وعن عدم إجرائه أي تدريب على ملعب مباراة الغد (الجوهرة المشعة)، أجاب: "أجرينا تدريباتنا خلال الفترة الماضية على ملاعب مريحة، وليس من المهم أن نجريها على ملعب المواجهة".

وأردف "نعلم أيضًا الظروف المناخية هنا في جدة، ونأمل أن نُقدم مباراة قوية تُسعد الجماهير."

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني فاز في مباراته الأولى ضمن الدورة الرباعية الدولية على نظيره العراقي بأربعة أهداف نظيفة في الرياض، ويخوض غدًا مباراته الختامية أمام البرازيل في جدة.

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