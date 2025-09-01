انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بمصراتة الليبية

شهدت مدينة مصراتة الليبية، فجر اليوم الاثنين، انفجارا ضخما في مستودع للذخيرة بمنطقة "السكيرات"، ما تسبب في تطاير صواريخ وقذائف نحو أحياء سكنية مجاورة.

ووفقا لوسائل إعلام مختلفة، فقد سقط عدد من صواريخ "غراد" على منازل ومناطق متفرقة، من بينها "المقاصبة" و"الحامية"، ما أدى إلى أضرار مادية في عدد من المباني، دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة.

وأكد شهود عيان، أن أحد الصواريخ سقط على طريق "الأنباك"، محدثا حفرة كبيرة وأضراراً في المباني المحيطة، فيما أعلنت مديرية أمن مصراتة إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الدائري الرابع في منطقة الانفجار، وسط انقطاع كامل للكهرباء والاتصالات في أجزاء واسعة من المدينة.

وفي أعقاب الحادث، دفع جهاز الإسعاف والطوارئ بـ16 سيارة إسعاف لإجلاء العائلات المحاصرة، مؤكدا أن الوضع أصبح تحت السيطرة. كما أعلن مركز مصراتة الطبي عن استقبال 6 إصابات خفيفة تم علاجها بالكامل.

