السكة الحديد تفصل مشرفين بسبب إهمال جسيم أثر على حركة القطارات

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قرارًا إداريًا بفصل اثنين من مشرفي القطارات من الخدمة نهائيًا، بعد ثبوت ارتكابهما إهمالًا جسيمًا أثناء العمل تسبب في ارتباك حركة القطارات وكاد أن يؤدي إلى وقوع حادث.

ووفقًا للقرار، فقد انتهت توصيات اللجنة المختصة إلى تطبيق قرار مجلس الإدارة رقم 405/9973 الصادر بتاريخ 20 يونيو2021، والذي ينص على فصل العاملين حال ثبوت الإهمال الجسيم الذي يترتب عليه إهدار المال العام أو الإساءة إلى سمعة الهيئة.

وشمل القرار الذي حصل صدى البلد على نسخه منه كلا من: محمد ب ع محمد، رئيس مشرفي قطارات بالدرجة الثانية الفنية (هندسية مساعدة)، وإسلام ع د، مشرف قطار بالدرجة الرابعة الفنية (هندسية مساعدة).

وأكدت مصادر بالهيئة، أن العاملين المذكورين تركوا العمل على القطار رقم 3454/722 «أسيوط – سوهاج» بمحطة المراغة يوم 5 أغسطس/آب 2025، ما أدى إلى ارتباك في حركة القطارات وتجمهر الركاب بالمحطة، إلى جانب خسائر بالمال العام.

وأوضحت مصادر بالهيئة أن القرار يأتي في إطار حرصها على محاسبة المقصرين وعدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها تهديد سلامة وأمان الركاب أو التأثير على انتظام حركة القطارات.