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ثقافة

قصور الثقافة تحتفل بعيد ميلاد رمسيس الثاني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من العروض الفنية المتنوعة بقصر ثقافة أسوان مساء أمس تضمنت عروض لفرقتي التنورة التراثية والحرية للفنون الشعبية، في إطار فعاليات مهرجان أسوان للفرق المصرية احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في ذكرى مولده خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجاري.

افتتحت فرقة التنورة التراثية عروض الليلة بعرض تضمن فقرات "التحميلة، الصوفي، وفاصل صعيدي، والاستعراضي"، أعقبها عرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية تضمن فقرات "عمار يا اسكندرية، الإسكندرانية، تقسيم اسكندراني، الحصان، الصيادين، حلاوة شمسنا، الزفة الاسكندراني".

حضر الحفل سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وصالح فتحي مدير عام المهرجانات بالهيئة، ومحمد إدريس مدير عام الفرع الذي تولى تقديم فقرات الحفل.

يذكر أن فعاليات المهرجان تقام بقصر ثقافة أسوان، وقصر ثقافة كوم أمبو، وقصر ثقافة حسن فخر الدين، وقصر ثقافة السباعية، جزيرة النباتات، ومتحف النوبة، ورمز الصداقة، ومتحف النيل وتشارك خلال الفعاليات فرق الحرية للفنون الشعبية، التنورة التراثية، أسوان للفنون الشعبية، أسيوط للفنون الشعبية، الأقصر للفنون الشعبية، والوادي الجديد للفنون الشعبية.

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