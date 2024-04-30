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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن هواتف آيفون iPhone 16

هواتف آيفون iPhone
هواتف آيفون iPhone 16

كشفت تسريبات جديدة عدد من المواصفات التي ستحصل عليها هواتف iPhone 16 القادمة من شركة أبل، والتي من المتوقع أن تعلن عنها الشركة في منتصف شهر سبتمبر 2024. 

وتُظهر عدد من الصور المسربة، أن هاتف آيفون iPhone 16 Pro Max والذي يعد الأكثر تميزا في المجموعة يتميز بلوحة قياس 6.9 بوصة. 

أما بالنسبة لهاتف آيفون iPhone 16 Pro فمن المتوقع أن يقدم شاشة قياس 6.3 بوصة، وسيقدم iPhone 16 Plus نفس حجم الشاشة 6.7 بوصة مثل سابقه. 

وسيكون هاتف آيفون iPhone 16 الأساسي - والذي يعد أصغر هاتف في المجموعة- بشاشته قياس 6.1 بوصة، وسيحصل هاتفي iPhone 16 Plus و iPhone 16 تصميم كاميرا مكدسة رأسيًا والذي يُشاع أنه يسمح بتسجيل الفيديو المكاني.

وقد تقوم شركة أبل أيضًا بإحضار زر التقاط جديد إلى سلسلة آيفون iPhone 16 بأكملها، سيكون هذا زرًا ميكانيكيًا يحاكي أزرار الغلق الناعمة الموجودة في الكاميرات.

هواتف iPhone 16 iPhone 16 Pro Max آيفون iPhone 16 Pro iPhone 16

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