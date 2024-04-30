عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: خمس وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات في الضفة الغربية

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن خمس وحدات تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية قبل هجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر.
وقد اتخذت إسرائيل إجراءات علاجية مع أربع من هذه الوحدات، مما يجعل العقوبات الأمريكية أقل احتمالا. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين إن المشاورات جارية مع إسرائيل بشأن الوحدة الخامسة.
ورفض تحديد هوية الوحدات أو تقديم تفاصيل عن الانتهاكات أو ذكر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضدهم.
وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الوحدة الخامسة جزء من الجيش.

وقد حددت التقارير الصحفية كتيبة تدعى 'نيتساح يهودا'، والتي تتألف بشكل رئيسي من اليهود المتشددين، باعتبارها متهمة بارتكاب انتهاكات.
ويبلغ قوامها حوالي 1000 جندي، وتتمركز منذ عام 2022 في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وقال باتيل: “بعد عملية دقيقة، وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأضاف أن جميع الأحداث وقعت قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر ولم تكن في غزة.
وقال باتيل: 'قامت أربع من هذه الوحدات بمعالجة هذه الانتهاكات بشكل فعال، وهو ما نتوقع من الشركاء أن يفعلوه، ويتسق مع ما نتوقعه من جميع البلدان التي تربطنا بها علاقة آمنة'.

وأضاف أن إسرائيل قدمت “معلومات إضافية” حول الوحدة الخامسة.
ويحظر القانون الأمريكي على الحكومة تمويل أو تسليح قوات الأمن الأجنبية التي توجد ضدها مزاعم موثوقة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لحلفائها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إسرائيل.
ويقاتل الجيش الإسرائيلي حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة منذ ما يقرب من سبعة أشهر ويتبادل إطلاق النار كل يوم تقريبا مع حزب الله على طول الحدود مع لبنان. وكلا المجموعتين مدعومتان من إيران.
رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بغضب على التقارير الإخبارية الأخيرة التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على وحدة من الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، قائلا إنه لا ينبغي معاقبة الجيش بينما تكون البلاد في حالة حرب.
وقال باتيل إن الولايات المتحدة تواصل تقييمها لوحدة الجيش الخامسة ولم تقرر ما إذا كانت ستحرمها من المساعدة العسكرية الأمريكية.

وتأتي هذه القضية مع تعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط للمطالبة بمحاسبة إسرائيل بشأن كيفية شن حرب ضد حماس، مع ارتفاع عدد القتلى المدنيين.
في عام الانتخابات، يطالب المزيد من الناس الولايات المتحدة بجعل مساعداتها العسكرية السنوية لإسرائيل، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، مشروطة بمزيد من الاهتمام بالمدنيين الفلسطينيين. وتجتاح الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين أيضًا حرم الجامعات الأمريكية.
وأدى هجوم حماس في إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل نحو 1170 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 34488 شخصا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في المنطقة التي تديرها حماس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

استمرار تكوّن السحب.. الأرصاد تُحذر من أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

هل النوم على البطن حرام؟.. انتبه لـ13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

موضوعات متعلقة

تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط مع جهود الوصول لهدنة بين إسرائيل وحماس

زيلينسكي: الأسلحة الأمريكية الحيوية بدأت في الوصول إلى أوكرانيا بكميات صغيرة

رئيس أوروجواي السابق يعلن إصابته بالسرطان

الحوثيون: استهداف السفينة سيكلاديز ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر وإسرائيلية بالمحيط الهندي

مقـ.تل 22 شخصا بينهم رضيع وطفل في غارة جوية إسرائيلية على رفح

الشرطة الأمريكية تكشف كواليس حادث إطلاق النار في شارلوت بولاية نورث كارولينا

مقـ.تل 3 ضباط أمريكيين في إطلاق نار بمدينة شارلوت في الولايات المتحدة

مع تعليق الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية عن طقس اليوم

ترشيحاتنا

عماد النحاس: الأهلي والزمالك سيخوضان مواجهات صعبة أمام الترجي ونهضة بركان

متى تبدأ مناسك الحج وتنتهي 2024؟.. 9 أمور تجعله مبرورا

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن هواتف آيفون iPhone 16

إم جي 7 الجديدة تنطلق في الشرق الأوسط وبهذه الأسعار .. صور

استمرار تكوّن السحب.. الأرصاد تُحذر من أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق

أحمد ساري: حفرت اسمي وسط عظماء الأولمبي.. وقرار إيقافي لا يعنيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام عروض الإسكندرية للفيلم القصير بحضور كامل العدد ومناقشة ساخنة

خطبة رامي عاشور وملك الشواربي.. صور

تجنبيها لاستقرار حياتك الأسرية.. أسباب تجعلك تشعرين بالغيرة الزائدة على زوجك

بالأسود الجريء.. نور الزاهد تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ