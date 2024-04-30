أحمد ساري: حفرت اسمي وسط عظماء الأولمبي.. وقرار إيقافي لا يعنيني

علق أحمد ساري، نجم الاتحاد والزمالك السابق، على قرار إيقافه من جانب إدارة نادي الأولمبي، ومنعه من دخول النادى السكندري لمدة 8 أيام، وإحالته للتحقيق بسبب ما بدر منه فى أحد البرامج التليفزيونية، والتى اعتبرها النادي تجاوزاً فى حقه.

وقال أحمد ساري خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، :" تعاملت باحترام مع كل مجالس إدارات الأندية التي عملت بها، وحفرت اسمي وسط عظماء النادي الأولمبي، و قرار إيقافي من جانب نادي الأولمبي لا يعنيني".

وتابع أحمد ساري: "خسرت مباراتين فقط من 22 لقاء مع الأولمبي فتمت إقالتي ، وأحزن بشدة كلما أشاهد الفرق التي كانت تنافسنا تلعب في الممتاز، ونحن لازلنا نكافح من أجل الصعود".

وأضاف أحمد ساري: "رحلت عن المنصورة بعدما تهجمت الجماهير على اللاعبين ، وفضلت الرحيل خوفا على الفريق خاصة وأنه مقبل على مرحلة مهمة في التصفيات".