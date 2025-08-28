كان شخصية وطنية حقيقية.. مصطفى بكري ينعى الإعلامي عاطف كامل بكلمات مؤثرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه رحل عن عالمنا الإعلامي عاطف كامل بعد مسيرة طويلة في ماسبيرو، مشيرا إلى أنه كان شخصية وطنية حقيقية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه اليوم أقيم قداس الراحل الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس فى مصر الجديدة بحضور أسرته.

وودع الإعلام المصري أحد أصواته الصادقة والمميزة، برحيل الإعلامي عاطف كامل، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة.

برحيله لم يفقد الإعلام فقط واحدا من رموزه، بل فقد إنسانا نادر الطباع ونقي القلب وصادق الرسالة، لأنه لم يكن مجرد مذيع على الشاشة، بل كان ضميرا حيا ينقل نبض الناس، ويزرع الأمل في نفوسهم.