قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة
مدبولي: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة اليابان واستكمال جهود إقامة منطقة صناعية
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
تفاصيل جديد بشأن وفاة الإعلامي عاطف كامل واللحظات الأخيرة في حياته
يغنيك عن بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
نانت يشترط مبلغا ضخما لانتقال مصطفى محمد لهذا النادي
مكافأة شهر عن كل سنة خدمة وإعفاء من الرسوم القضائية بقانون العمل..التطبيق خلال أيام
انقطاع جزئي لمياه إسنا.. كسر مفاجئ يضرب خط الطرد الرئيسي بمحطة الجوايدة
المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي ساهم في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل جديد بشأن وفاة الإعلامي عاطف كامل واللحظات الأخيرة في حياته

الإعلامي عاطف كامل
الإعلامي عاطف كامل
هاجر ابراهيم

كشف الكاتب الصحفي جمال جورج، تفاصيل جديدة فى وفاة الإعلامي عاطف كامل، قائلا: “كل ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية والأخبار أنه توفي نتيجة أزمة قلبية حاد، وكان الدكتور جمال شعبان له تحليل سريع فى تلك القصة أنه يصاحب الأزمة القلبية جلطة فى القلب، ومن الممكن أن تحدث نتيجة زعل”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الشمس”: “الأستاذ عاطف كامل كان يعاني من مرض القلب، ولم يجري جراحات به، وكان لديه إبن وإبنة وأنفصل عن زوجته، ومن ساعتها وهم على طيب وود”.

وتابع: “زوجته الثانية شخصية منطوية قليلا عن ذاتها، وأختفت تماما عندما أذاع الخبر، وهو كان يصطحبها معه مؤخرا فى بعض المجالس وحدث بينهم خلاف مادي والنسبة الأكبر أن يكون هناك شيكات ووصولات أمانة تم كتابتها، وهي أستعملتها ضده، وكانوا أنفصلوا لأن فيه ناس قالوا أنه كان زواج مدني ولم يكن معلن، وحتي هذه اللحظة لم تحدد الجنازة، لأن أولاده الشرعيين سيصلوا القاهرة اليوم مساءا وستبدأ الترتيبات”.

ويقام غدا جنازة الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس مصر الجديدة فى تمام 12 ظهرا بينما يقام العزاء فى نفس اليوم فى السادسة مساء.  

ودع الإعلام المصري أحد أصواته الصادقة والمميزة، برحيل الإعلامي عاطف كامل، الذي وافته المنية، أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة، برحيله لم يفقد الإعلام فقط واحد من رموزه، بل فقد إنسان نادر الطباع ونقي القلب وصادق الرسالة، لأنه لم يكن مجرد مذيع على الشاشة، بل كان ضمير حي ينقل نبض الناس، ويزرع الأمل في نفوسهم.

رحل صاحب البرنامج الإنساني الشهير "لو بطلنا نحلم نموت"، تاركا خلفه إرثا من الكلمة الهادفة والرسالة النبيلة التي حملها لسنوات طويلة، كما تألق في ماسبيرو، ونجاحه في برنامج "صباح الخير يا مصر".

عاطف كامل لم يكن مجرد إعلامي، بل كان صوت للبسطاء، وضمير حي ينقل الواقع بصدق وإحساس، وجاء خبر وفاته المفاجئة شكلت صدمة لكل من عرفه أو تأثر بكلماته، وترك رحيله فراغا في قلوب زملائه ومحبيه وجمهوره الوفي.

عاطف كامل جمال جورج الإعلامي عاطف كامل المواقع الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

فتاوى وأحكام..كيف يكون الاستغفار لمن اغتبته ؟..ليه لمّا بتزور مكة أو المدينة تنام ساعتين وتصحى مرتاح؟..هل صام النبي يوم مولده ؟..هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف

وعاظ الأزهر يشاركون في اليوم العالمي للسرد القرآني بمشاركة عشرات الآلاف داخل مصر وخارجها

بالصور

محبوبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نيسان
نيسان
نيسان

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك
أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شاهد أصغر وأحدث سيارة أيونيك .. مفاجأة من هيونداي

هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك
هيونداي أيونيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد