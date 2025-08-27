تفاصيل جديد بشأن وفاة الإعلامي عاطف كامل واللحظات الأخيرة في حياته

كشف الكاتب الصحفي جمال جورج، تفاصيل جديدة فى وفاة الإعلامي عاطف كامل، قائلا: “كل ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية والأخبار أنه توفي نتيجة أزمة قلبية حاد، وكان الدكتور جمال شعبان له تحليل سريع فى تلك القصة أنه يصاحب الأزمة القلبية جلطة فى القلب، ومن الممكن أن تحدث نتيجة زعل”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الشمس”: “الأستاذ عاطف كامل كان يعاني من مرض القلب، ولم يجري جراحات به، وكان لديه إبن وإبنة وأنفصل عن زوجته، ومن ساعتها وهم على طيب وود”.

وتابع: “زوجته الثانية شخصية منطوية قليلا عن ذاتها، وأختفت تماما عندما أذاع الخبر، وهو كان يصطحبها معه مؤخرا فى بعض المجالس وحدث بينهم خلاف مادي والنسبة الأكبر أن يكون هناك شيكات ووصولات أمانة تم كتابتها، وهي أستعملتها ضده، وكانوا أنفصلوا لأن فيه ناس قالوا أنه كان زواج مدني ولم يكن معلن، وحتي هذه اللحظة لم تحدد الجنازة، لأن أولاده الشرعيين سيصلوا القاهرة اليوم مساءا وستبدأ الترتيبات”.

ويقام غدا جنازة الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس مصر الجديدة فى تمام 12 ظهرا بينما يقام العزاء فى نفس اليوم فى السادسة مساء.

ودع الإعلام المصري أحد أصواته الصادقة والمميزة، برحيل الإعلامي عاطف كامل، الذي وافته المنية، أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة، برحيله لم يفقد الإعلام فقط واحد من رموزه، بل فقد إنسان نادر الطباع ونقي القلب وصادق الرسالة، لأنه لم يكن مجرد مذيع على الشاشة، بل كان ضمير حي ينقل نبض الناس، ويزرع الأمل في نفوسهم.

رحل صاحب البرنامج الإنساني الشهير "لو بطلنا نحلم نموت"، تاركا خلفه إرثا من الكلمة الهادفة والرسالة النبيلة التي حملها لسنوات طويلة، كما تألق في ماسبيرو، ونجاحه في برنامج "صباح الخير يا مصر".

عاطف كامل لم يكن مجرد إعلامي، بل كان صوت للبسطاء، وضمير حي ينقل الواقع بصدق وإحساس، وجاء خبر وفاته المفاجئة شكلت صدمة لكل من عرفه أو تأثر بكلماته، وترك رحيله فراغا في قلوب زملائه ومحبيه وجمهوره الوفي.