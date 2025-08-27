قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

موعد ومكان جنازة وعزاء الإعلامي الراحل عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
أحمد إبراهيم

يقام غدا جنازة الإعلامي عاطف كامل بكنيسة مارمرقس مصر الجديدة فى تمام 12 ظهرا بينما يقام العزاء فى نفس اليوم فى السادسة مساء.  

ودع الإعلام المصري أحد أصواته الصادقة والمميزة، برحيل الإعلامي عاطف كامل، الذي وافته المنية، أمس إثر أزمة قلبية مفاجئة، برحيله لم يفقد الإعلام فقط واحد من رموزه، بل فقد إنسان نادر الطباع ونقي القلب وصادق الرسالة، لأنه لم يكن مجرد مذيع على الشاشة، بل كان ضمير حي ينقل نبض الناس، ويزرع الأمل في نفوسهم.

رحل صاحب البرنامج الإنساني الشهير "لو بطلنا نحلم نموت"، تاركا خلفه إرثا من الكلمة الهادفة والرسالة النبيلة التي حملها لسنوات طويلة، كما تألق في ماسبيرو، ونجاحه في برنامج "صباح الخير يا مصر".

عاطف كامل لم يكن مجرد إعلامي، بل كان صوت للبسطاء، وضمير حي ينقل الواقع بصدق وإحساس، وجاء خبر وفاته المفاجئة شكلت صدمة لكل من عرفه أو تأثر بكلماته، وترك رحيله فراغا في قلوب زملائه ومحبيه وجمهوره الوفي.

خبر حزين جدا للإعلام المصري 

وكانت البداية بعد إعلان الإعلامية عواطف أبو السعود خبر الوفاة خلال صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، حيث كتبت: "خبر حزين جدا.. انتقل إلى رحمة الله الزميل والإعلامي عاطف كامل.. ربنا يرحمه ويغفر له، خالص التعازي لأسرته ومحبيه".

يحظى باحترام زملائه جميعا

وبدوره، نعى نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، النائب الدكتور طارق سعدة، الإعلامي الراحل بكلمات مؤثرة قائلاً: "الإعلامي عاطف كامل كان دمث الخلق ويحظى باحترام زملائه جميعا.. بدأ حياته المهنية صحفية، ثم تألق في ماسبيرو ببرامج ناجحة، على رأسها صباح الخير يا مصر.. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته".

خبر مؤلم ومفجع

كما كتب الإعلامي شريف فؤاد عبر "فيسبوك": "الموت الفجأة يغيب الزميل العزيز والصديق الغالي عاطف كامل.. خبر مؤلم ومفجع، إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما عبرت المخرجة سوزان عباس عن حزنها قائلة: "انتقل إلى رحمة الله الإعلامي الكبير عاطف كامل إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد سماعه الحكم الصادر ضد مطلقته.. ربنا يرحمك يا عاطف ويغفر لك".

تفاصيل اللحظات الأخيرة

من جانبه كشف حامد عبد الله، طبيب الإعلامي عاطف كامل، صاحب برنامج "لو بطلنا نحلم نموت" والذي توفي أمس الاثنين، سبب الوفاة، هو نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

كان إنسان طيب القلب

وعلق" حامد"، أن كامل تم حبسه لعدم دفع نفقة زوجته السابقة، وتم إعلان حكم عليه بحبس عشر سنوات، مضيفًا أنه كان إنسانًا طيب القلب ولم يستطع تقبل ذلك، وأن ظروف حبسه كانت سيئة جدًا.

وأوضح طبيب الإعلامي عاطف كامل، أنه بمجرد سماع حكم الحبس بعشر سنوات توفي في الحال، مؤكدًا أنه لم يكن يعاني من أمراض قلب مزمنة قبل ذلك.

