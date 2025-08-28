مصطفى بكري: الإعلام أصبح سلاحا كبيرا من أسلحة الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر تواجه تحديات كبيرة، ومع ذلك تواصل التنمية في المجتمع، مشيرا إلى أن الإعلام أصبح سلاحا كبير من أسلحة الدولة التي تدافع عنها وعن ثوابتها.

التصدي للشائعات

وردا على الانتقادات التي وجهت له، قال بكري خلال تقديمه برنامجه «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة «صدى البلد»: "أسهل حاجة أطلع أقول بوقين والناس تقول عليا بطل، لكننا بنكشف الغلط ونشيد بالصح، ودورنا التصدي للشائعات التي تستهدف وطننا الغالي، وعلينا أن نقف وراء الحاكم لو اتفقت آماله مع آمال الوطن".

وتابع قائلا: "دورنا نفتح الصفحات ونوري القائد كل اللي بيحصل في البلد، وهذا له علاقة بالموضوعية، ولما أحس أن بلدي في خطر وأطلع أتكلم في السوشيال ميديا عن أمور غير صحيحة فهذا يعد من الخطر الذي يجابه الدولة".

وأضاف مصطفى بكري: "لدينا حرية إعلام وعدم احتكارية، أنا شخصيا مفيش حد بيرفع سماعة التليفون عليا ويقول لي قول كذا ومتقولش كذا، حتى قيادة قناة صدى البلد برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مبتتكلمش معانا في أي حاجة".