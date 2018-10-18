مسئول أمريكي يكذب المزاعم القطرية: السعودية لم تدفع أموالا في قضية خاشقجي

أكد بريت ماكجورك، المبعوث الأمريكي الخاص المكلف بشئون التنسيق في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أن المملكة العربية السعودية لم تدفع أموالاً للولايات المتحدة على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





وقال "ماجورك"، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية: "المبلغ الذي دفعته السعودية والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، لا يمت بصلة لواقعة اختفاء خاشقجي، استلام هذه الأموال كان متوقعًا في الخريف الماضي".





وأضاف: "المبلغ المذكور الذي تم تحويله، كان منتظرًا منذ فترة طويلة، ولا علاقة له بأحداث أخرى أو بزيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الرياض".



