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أخبار العالم

مسئول أمريكي يكذب المزاعم القطرية: السعودية لم تدفع أموالا في قضية خاشقجي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد بريت ماكجورك، المبعوث الأمريكي الخاص المكلف بشئون التنسيق في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أن المملكة العربية السعودية لم تدفع أموالاً للولايات المتحدة على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 

وقال "ماجورك"، في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية: "المبلغ الذي دفعته السعودية والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، لا يمت بصلة لواقعة اختفاء خاشقجي، استلام هذه الأموال كان متوقعًا في الخريف الماضي". 

وأضاف: "المبلغ المذكور الذي تم تحويله، كان منتظرًا منذ فترة طويلة، ولا علاقة له بأحداث أخرى أو بزيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى الرياض".

وكانت وسائل إعلام قطرية وتركية قد زعمت أن المملكة العربية السعودية دفعت 100 مليون دولار لدعم الجهود الأمريكية في شمال شرق سوريا، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأول إلى الرياض، والذي بحث خلالها أزمة اختفاء خاشقجي.

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