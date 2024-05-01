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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

محمد لطفى وروبى وأحمد
محمد لطفى وروبى وأحمد فهمي

يقوم حاليا الفنان محمد لطفي بتصوير مشاهده في فيلم "عصابة المكس" وفقا لبرنامج مكثف لأكثر من 8 ساعات يوميا في القصير مع باقي فريق عمل الفيلم، لينتقل بعدها لاستكمال التصوير في الغردقة، وأكد لطفي على سعادته بالمشاركة في الفيلم على الرغم من تكثيف تصوير مشاهده خلال ما يقرب من 10 أيام تقريبا بسبب انشغاله بمشاركته خلال الموسم الرمضاني بعدد من الأعمال التليفزيونية، خاصة وأنه قام بتصوير يومين خلال شهر رمضان فقط، مؤكدا أنه وافق على المشاركة في الفيلم دون تردد خاصة. 

وقال "هذه الشخصية جديدة لم أقدمها من قبل فهي مختلفة ولها تفاصيلها الخاصة، كما أعجبني الإيقاع الخاص بسيناريو الفيلم فالعمل عبارة عن رحلة في العديد من المحافظات، ويحمل العديد من التفاصيل ما بين الكوميديا والإثارة والتشويق التي نتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، فالفيلم يحمل العديد من المفاجآت من خلال تلك الرحلة التي تدور خلالها الأحداث، مع عدد كبير من نجوم الكوميديا". وعن تحضيراته للشخصية فقال "أجرينا العديد من البروفات حول الشخصية وتفاصيلها لاختيار الشكل الأنسب لها في الشكل والحركة، إلى أن اخترنا والمخرج حسام سليمان شخصية بسيطة، ولكنها حادة بطريقة ما، والحقيقة أن المخرج ساعدني كثيرا خاصة بعدما ابتعدت عن التصوير لفترة طويلة بسبب انشغالي في الأعمال الرمضانية، وبعد عودتي جعلني أتذكر العديد من التفاصيل لامتلك تفاصيلها مرة أخرى".

 وأضاف إنها المرة الأولى التي يجمعه عمل فني مع أحمد فهمي ومحمد أسامة "أوس أوس"، والمخرج حسام سليمان، ولكنها المرة الثانية التي يلتقي فيها مع النجمة لبلبة بعد أن شارك معها فيلم "ليلة ساخنة" للمخرج عاطف الطيب عام 1995، وأيضا روبي بعد مشاركتهما في الجزء الأول من مسلسل "رمضان كريم" عام 2017، وأخيرا مع "حاتم صلاح" بعد أن قدما معا فيلم "أبو نسب" العام الماضي. الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "المكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية. 

فيلم "عصابة المكس" إخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و " ليجسي بروداكشن للإنتاج الفني".

الفنان محمد لطفى فيلم عصابة المكس محمد لطفي احمد فهمي روبي

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