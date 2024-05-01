منها مقر قيادة.. القوات الروسية تقصف 112 منطقة عسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت ضربة على مقر قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا، وقصفت عتاده العسكري في 112 منطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، خلال تقريرها اليومي الخاص بالعملية العسكرية الروسية، إن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 110 جنود في منطقة مسئولية مجموعة القتال الشرقية الروسية على مدار 24 ساعة، كما فقدت شاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر ونظام مدفعية ذاتية الدفع ومحطة حرب إلكترونية.

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت أيضا ما يصل إلى 30 جنديًا في منطقة مسؤولية مجموعة القتال الغربية الروسية على مدار 24 ساعة، وخسر 5 آليات ومدافع هاوتزر ومدفعًا ميدانيًا ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع.

كما ذكرت الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة القتال دنيبر الروسية نفذت ضربات على لواءين أوكرانيين في منطقتي زابوروجيا وخيرسون على مدار 24 ساعة، وفقدت القوات الأوكرانية خلال الضربات ما يصل إلى 20 جنديًا ومدافع هاوتزر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من مجموعة القتال الجنوبية الروسية قامت بتحسين مواقعها في جمهورية دونيتسك الشعبية، ممأ ايد إلى فقدان القوات الأوكرانية إلى ما يصل لـ 400 جندي و7 مركبات ومدافع هاوتزر و3 محطات للحرب الإلكترونية.

كما أشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 29 طائرة بدون طيار أوكرانية و5 قنابل ذكية فرنسية الصنع من طراز AASM Hammer على مدار 24 ساعة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما تم إسقاط صاروخ أوراجان.