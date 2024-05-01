عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها مقر قيادة.. القوات الروسية تقصف 112 منطقة عسكرية في أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت ضربة على مقر قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا، وقصفت عتاده العسكري في 112 منطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، خلال تقريرها اليومي الخاص بالعملية العسكرية الروسية، إن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 110 جنود في منطقة مسئولية مجموعة القتال الشرقية الروسية على مدار 24 ساعة، كما فقدت شاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر ونظام مدفعية ذاتية الدفع ومحطة حرب إلكترونية.

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت أيضا ما يصل إلى 30 جنديًا في منطقة مسؤولية مجموعة القتال الغربية الروسية على مدار 24 ساعة، وخسر 5 آليات ومدافع هاوتزر ومدفعًا ميدانيًا ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع.

كما ذكرت الدفاع الروسية، أن وحدات من مجموعة القتال دنيبر الروسية نفذت ضربات على لواءين أوكرانيين في منطقتي زابوروجيا وخيرسون على مدار 24 ساعة، وفقدت القوات الأوكرانية خلال الضربات ما يصل إلى 20 جنديًا ومدافع هاوتزر. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات من مجموعة القتال الجنوبية الروسية قامت بتحسين مواقعها في جمهورية دونيتسك الشعبية، ممأ ايد إلى فقدان القوات الأوكرانية إلى ما يصل لـ 400 جندي و7 مركبات ومدافع هاوتزر و3 محطات للحرب الإلكترونية.

كما أشارت الوزارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 29 طائرة بدون طيار أوكرانية و5 قنابل ذكية فرنسية الصنع من طراز AASM Hammer على مدار 24 ساعة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما تم إسقاط صاروخ أوراجان.

حصلت عليها سرا.. أوكرانيا تنشر صواريخ طويلة المدى ضد القوات الروسية

الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد

القوات الروسية وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا القوات الأوكرانية العملية العسكرية الروسية مجموعة القتال دنيبر الروسية دونيتسك أنظمة الدفاع الجوي الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

وفد من الإعلاميين والسياسيين والرياضيين يصل سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد

حصلت عليها سرا.. أوكرانيا تنشر صواريخ طويلة المدى ضد القوات الروسية

الكرملين يكشف حقيقة تقارير انسحاب القوات الروسية من كاراباخ الأذربيجانية

القوات الجوية الأوكرانية: نحتاج إلى 25 صاروخ باتريوت لصد الهجمات الروسية

ترشيحاتنا

قرار هام للحكومة بشأن مبادرة استيراد السيارات من الخارج

الحكومة: إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 70 عاما على إنتاج عملة وطنية

الوزراء يوافق على انضمام مصر لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات

منها مقر قيادة.. القوات الروسية تقصف 112 منطقة عسكرية في أوكرانيا

مسئولون فلسطينيون يكشفون حجم كارثة غزة: أكثر من 30 مليار دولار

الوزراء يوافق على تعديل منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منال الصيفي.. تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

في عيد ميلادها الـ25.. 10 صور أثارت الجدل لـ منة عرفة

تكريم فنان التروكاج أحمد عرابي وإسلام كمال في ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ