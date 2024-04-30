الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، عن وقوع 96 اشتباكًا قتاليًا بين قوات الدفاع الأوكرانية والجيش الروسي.

أشارت الأركان الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي شن هجوما صاروخيا و29 غارة جوية، فضلا عن 109 رشقات صاروخية على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المختلفة، بحسب ما أورته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

أضافت أن الجيش الروسي حافظ على تمركزه في محورا سيفيرشينا وسلوبوزانشينا، بالإضافة إلى شن القوات الروسية غارات جوية في محيط فودولاهي ويمن (منطقة سومي)، وفيسيلي، وخاركيف، وفوفشانسك (منطقة خاركيف).