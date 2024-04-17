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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف حقيقة تقارير انسحاب القوات الروسية من كاراباخ الأذربيجانية

القوات الروسية تنسحب
القوات الروسية تنسحب من كاراباخ

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، التقارير  الواردة عن وسائل الاعلام الاذربيجانية والتي تفيد بأن قوات حفظ السلام الروسية ستنسحب من منطقة كاراباخ الأذربيجانية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي: "نعم، هذا هو الحال حقا".

وقد استعادت أذربيجان منطقة ناجورني كاراباخ الانفصالية في سبتمبر من العام الماضي على الرغم من وجود قوات حفظ السلام الروسية هناك في خطوة أدت إلى النزوح الجماعي للأرمن الذين يعيشون هناك.

وفي سياق المتصل، اتهمت أرمينيا، أمس الثلاثاء، أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية بأنها مارست تطهيراً عرقياً في منطقة ناغوني كاراباخ، معلنة في الوقت نفسها أنها مصممة على تحقيق سلام مع جارتها في القوقاز.

 وبدأ البلدان الجاران والعدوان في منطقة القوقاز، أسبوعين من المداولات أمام المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، على خلفية اتهامات متبادلة بارتكاب أعمال تطهير عرقي في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود، في وقت تتزايد التوترات العسكرية بينهما بشكل يضعف الآمال بتحقيق سلام مستدامٍ.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربين، في تسعينات القرن الماضي وفي 2020، للسيطرة على جيب ناغورني كاراباخ الذي استعادته قوات باكو في سبتمبر 2023 واضعة بذلك حداً لحكم انفصالي أرميني استمر ثلاثة عقود. 

وخلال العملية العسكرية التي امتدت يوماً واحداً، سيطرت أذربيجان على الإقليم، ما دفع الغالبية العظمى من سكانه الأرمن، أي نحو 100 ألف من أصل السكان البالغ عددهم 120 ألفاً، إلى النزوح نحو أرمينيا.

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