حصلت عليها سرا.. أوكرانيا تنشر صواريخ طويلة المدى ضد القوات الروسية

أفادت نيوزويك، أن الجيش الأوكراني يستخدم صواريخ باليستية بعيدة المدى تزودها بها الولايات المتحدة سراً ضد القوات الروسية للمرة الأولى.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فقد تم استخدام هذه الصواريخ في غارة جوية على مطار عسكري روسي في شبه جزيرة القرم وخلال غارة ليلية على أهداف روسية في منطقة محتلة أخرى في أوكرانيا. تمت الموافقة على تسليم نظام الصواريخ التكتيكية للجيش بعيد المدى (ATACMS) من قبل الرئيس جو بايدن في أوائل مارس، كما أكد المسؤولون الأمريكيون.

وتمثل هذه الخطوة خروجاً عن إحجام الولايات المتحدة السابق عن تقديم أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مدفوعاً بمخاوف استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن في خضم صراع أوكرانيا مع نقص الأسلحة والذخيرة، أقر مجلس الشيوخ مؤخراً حزمة مساعدات خارجية، بما في ذلك 61 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا، مما يشير إلى الالتزام المتجدد بدعم جهود كييف الدفاعية.

وشدد الأدميرال كريستوفر جرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، على أن هذه الأسلحة بعيدة المدى ستُستخدم بشكل استراتيجي ضد النقاط اللوجستية الروسية بدلاً من الخطوط الأمامية. وسلط الضوء على الدراسة المتأنية وراء القرار، مشددًا على ضرورة تقييم الطبيعة التصعيدية لإدخال أنظمة جديدة في ساحة المعركة.

لكن بعض الأصوات تشكك في توقيت هذا الدعم. أثار الصحفي الأوكراني إيليا بونومارينكو مخاوف بشأن سبب عدم تقديم هذه المساعدات في وقت سابق، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يحدث فرقًا في نتيجة الصراع.

وحتى وقت نشر هذا المقال، لم يعلق الكرملين على التقارير حول الاستخدام لأنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش بعيد المدى المقدمة من الولايات المتحدة ضد القوات الروسية. وفي حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إرسال المزيد من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش بعيد المدى إلى أوكرانيا، فقد أكد الرئيس بايدن أنه سيتم إرسال المعدات العسكرية بعد وقت قصير من التوقيع على حزمة المساعدات الخارجية الجديدة.