عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصلت عليها سرا.. أوكرانيا تنشر صواريخ طويلة المدى ضد القوات الروسية

صدى البلد

أفادت نيوزويك، أن الجيش الأوكراني يستخدم صواريخ باليستية بعيدة المدى تزودها بها الولايات المتحدة سراً ضد القوات الروسية للمرة الأولى.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، فقد تم استخدام هذه الصواريخ في غارة جوية على مطار عسكري روسي في شبه جزيرة القرم وخلال غارة ليلية على أهداف روسية في منطقة محتلة أخرى في أوكرانيا. تمت الموافقة على تسليم نظام الصواريخ التكتيكية للجيش بعيد المدى (ATACMS) من قبل الرئيس جو بايدن في أوائل مارس، كما أكد المسؤولون الأمريكيون.

وتمثل هذه الخطوة خروجاً عن إحجام الولايات المتحدة السابق عن تقديم أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مدفوعاً بمخاوف استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن في خضم صراع أوكرانيا مع نقص الأسلحة والذخيرة، أقر مجلس الشيوخ مؤخراً حزمة مساعدات خارجية، بما في ذلك 61 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا، مما يشير إلى الالتزام المتجدد بدعم جهود كييف الدفاعية.

وشدد الأدميرال كريستوفر جرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، على أن هذه الأسلحة بعيدة المدى ستُستخدم بشكل استراتيجي ضد النقاط اللوجستية الروسية بدلاً من الخطوط الأمامية. وسلط الضوء على الدراسة المتأنية وراء القرار، مشددًا على ضرورة تقييم الطبيعة التصعيدية لإدخال أنظمة جديدة في ساحة المعركة.

لكن بعض الأصوات تشكك في توقيت هذا الدعم. أثار الصحفي الأوكراني إيليا بونومارينكو مخاوف بشأن سبب عدم تقديم هذه المساعدات في وقت سابق، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يحدث فرقًا في نتيجة الصراع.

وحتى وقت نشر هذا المقال، لم يعلق الكرملين على التقارير حول الاستخدام لأنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش بعيد المدى المقدمة من الولايات المتحدة ضد القوات الروسية. وفي حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم إرسال المزيد من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش بعيد المدى إلى أوكرانيا، فقد أكد الرئيس بايدن أنه سيتم إرسال المعدات العسكرية بعد وقت قصير من التوقيع على حزمة المساعدات الخارجية الجديدة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض هائل في أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل مفاجأة| هتشتري ولا تبيع

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

الأمن يمنع مرتضى منصور من حضور مباراة المنصورة ومالية كفر الزيات

مش هتقطع تاني.. بشرى سارة بشأن الكهرباء وموعد وقف تخفيف الأحمال

بروب فوق الركبة.. صور بدرية وابنتها من غرفة التجهيزات قبل الزفاف

الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية كانت حلما منذ 5 سنوات وأصبحت اليوم واقعا

ترشيحاتنا

3 عمليات حوثية ناجحة ضد إسرائيل وأمريكا في خليج عدن والمحيط الهندي

أحمد موسى يرد على نتنياهو| ويكشف حقيقة عرقلة مصر دخول المساعدات لغزة

سرقة سور الطريق الدائري بالجيزة.. ما القصة؟

المتحدث باسم نتنياهو: حماس تتخذ المدنيين دروعًا بشرية.. وسندخل رفح قريبًا

السفارة الروسية في القاهرة تعلق على الدعم العسكري الأمريكي الجديد لأوكرانيا

الاحتلال يعطل دخول المساعدات.. أحمد موسى: مصر مقفلتش معبر رفح ثانية |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاومي الصينية تحقق أكبر عدد مبيعات من سيارتها الكهربائية

تغلق 11 مساءً| المواعيد الجديدة لـ المحال.. متى يبدأ التوقيت الصيفي؟

بمشاركة 11 دولة| الرئيس يفتتح البطولة العربية العسكرية للفروسية

أول صورة لفستان ابنة بدرية طلبة قبل حفل الزفاف تثير الجدل بالفيسبوك

فيديو

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ