أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

تستعد الفنانة رانيا يوسف لتصوير دورها ضمن أحداث فيلم “حمام العريس”، والذى تتعاون فيه مع المخرج حسن صالح.

وقالت رانيا يوسف، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “فيلم حمام العريس من المقرر أن يشارك فى بطولته كل من الفنانين عمرو عبد الجليل وحسين فهمي وسوسن بدر”.

وأضافت: “أتعاون فى هذا العمل مع مخرج واعد وهو حسن صالح، وسعيدة بالتعاون معه، خاصة أنه قدم أعمالا مميزة، منها فيلم قصير ومسلسل تلت التلاتة الذى قامت ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق”.

وشاركت رانيا يوسف خلال الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “بقينا اتنين”، والذي حقق نجاحًا خلال فترة عرضه.

وتدور أحداث مسلسل “بقينا اتنين” في إطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، ما يجعلهما يقرران الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

ويقدم النجم شريف منير في أحداث مسلسل "بقينا اتنين" شخصية "أدهم" وزوجته رانيا يوسف تقدم شخصية "ياسمين"، فيما يقدم إدوارد شخصية "ياسر" صديق "أدهم" المقرب، ويظهر الفنان الراحل طارق عبد العزيز في آخر ظهور له بشخصية "شريف"، بينما تقدم مروة عبد المنعم شخصية "ريكو"، ويوسف عثمان يقدم شخصية "سيف"، وتقدم الفنانة القديرة ميمي جمال شخصية "نادية".

كما يظهر في الأحداث عدد من الشخصيات الأخرى، إذ تقدم نانسي هلال شخصية "ريم" ابنة شريف منير ورانيا يوسف، بينما تقدم عزة لبيب شخصية "سناء"، ويقدم ياسر الطوبجي شخصية "عاصم"، بينما يقدم تامر فرج شخصية "زين"، ويقدم محمد نشأت شخصية "يحيى"، ونبيل علي ماهر يقدم شخصية "دكتور حاتم"، بينما يقدم الفنان القدير عزت زين شخصية "سامي"، ويقدم زياد الشرقاوي شخصية "مروان".