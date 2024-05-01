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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطلته مصرية وبطله إيراني.. فيلم شهر زي العسل يثير الجدل في الكويت

صدى البلد

علي مدار الساعات الماضية تمكن فيلم “ شهر زي العسل ” ، والذي تم طرحة علي منصة نتفليكس العالمية ، حيث استطاع الفيلم ان يثير ضجة كبيرة .

فيلم شهر زي العسل تمكن من حصد نسب مشاهدة عالية علي منصة نتفليكس العالمية ، كما احدث جدل كبير داخل دولة الكويت ، في السطور التالية نرصد القصة كاملة . 

تدور أحداث الفيلم حول زوجين في شهر العسل هما نور وحمد اللذان يعيشان قصة حب مفعمة بالمشاعر الرومانسية. يقرر الزوجان تمضية فترة شهر العسل في لبنان، فكانت فترة مليئة بالكثير من المطبات والتعقيدات مما يؤدي بالنهاية إلى سلسلة من النتائج غير المتوقعة.

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يستعرض الفيلم سلسلة من المواقف الطريفة حيث ينطلق نور وحمد في شهر عسل مليء بالدوافع الخفية، فخلال هذه الرحلة يبدأ الزوجان بالتعرف على بعضهما البعض أكثر فعلى الرغم من أن الحب الذي يجمع بينهما كان قويًا جداً ولكن لم يكن الحب وحده كافيًا لكي يتمكن كل من الطرفين من التعرف على صفات الطرف الأخر، فثمة صفات كانت خفية في شخصية الزوج لم تكن نور تعلم بها قبل الزواج، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج الذي وجد نفسه يتعرف على زوجته من جديد، فالفترة الطويلة التي جمعت بينهما قبل الزواج لم تكن كافية للإحاطة بكافة تفاصيل شخصية كل من الزوجين، ومن جهة أخرى يكتشف الثنائي أنهما أبعد ما يكون عن بعضهما البعض فهل صحيح أن الأضداد تتجاذب؟ فخلال هذا الشهر تبدأ نور باكتشاف الكثير من الأمور الخفية الموجودة في شخصية حمد وكذلك هو، فهناك الكثير من الإختلاف بينهما في التفكير وفي التصرفات والعادات، لتتأكد نور بأن هناك الكثير من الفروقات بين شخصيتها وشخصية حمد. ومن أبرز الأحداث الطريفة التي ترافق أحداث تعرف الثنائي على بعضهما البعض هي محاولة صديقة نور المقربة إيجاد عريس لها فتقع بالكثير من المواقف المسلية.


ومن جانب آخر يكشف هذا الفيلم أن الحب وحده لا يكفي للإستمرار في أي علاقة زوجية مهما كانت قوية، كما يسلط الضوء على ضرورة التعرف على شخصية الطرف الأخر والبحث في أدق تفاصيلها لأن اكتشاف صفات سلبية بعد الزواج سوف يهدد إستمرارية العلاقة الزوجية .

شهر زي العسل هو من تأليف إياد صالح ومن إنتاج “إيغل فيلمز ومن بطولة المصرية المقيمة في دولة الكويت نور الغندور ، الايراني المقيم في دولة الكويت محمود بوشهري ، قحطان القحطاني ، غرور ، أمل محمد ، مهدي برويز ، زمن عبدالله ، آسيا الشمري

وعلي الرغم من حصد العمل نسبة مشاهدة عالية  الا ان المحامي الكويتي هاني حسين، تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد صناع الفيلم، بدعوى مخالفة القيم الإسلامية والاجتماعية في المجتمع الكويتي .

 

شهر زي العسل منصة نتفليكس العالمية منصة نتفليكس نتفليكس العالمية نتفليكس نور الغندور

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