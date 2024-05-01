لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.. التعاون بين بحوث الصحراء وهيئة الطاقة الذرية

عقد حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماع مع عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والوفد المرافق له بحضور نواب رئيس مركز بحوث الصحراء والساده رؤساء الشعب البحثية وأساتذة المركز من التخصصات المختلفة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق والتعاون مع المركز البحثية والمؤسسات الحكومية العلمية .



استعرض "شوقى" أنشطة المركز ودور محطاته البحثية لتنمية المجتمعات الصحراوية وتطبيق نتائج البحوث لمواجهة تحديات التنمية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية كما ناقش اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة ومواجهة التصحر وإيجاد حلول غير تقليديه للتغلب على تحديات التنمية والاهتمام بالبحوث التطبيقية فى المجالات المشتركة .



وأعرب الدكتور عمرو الحاج عن سعادته لتوحيد الجهود البحثية مما يساهم فى تعظيم نتائج البحوث وتوفير الإمكانات للباحثين بالجهتين.