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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

بشرى
بشرى

هنأت الفنانة بشري عمال مصر بعيدهم بأغنية "خيوط الأمل" ونشرتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلقت قائلة " كل عيد وعمال مصر بخير و تحية للأيدي العاملة المصرية"

والاغنية من كلمات دكتور وائل العبيدي وألحان وتوزيع محمد شاشو وتم طرحها خلال افتتاح مصانع الروبيكي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعادت بشري منذ ايام قليلة من السويد بعد مشاركتها في مهرجان مالملو للسينما بدورته الرابعة عشرة.

وعرض مؤخرا لبشري مسلسل "طبيبة شرعية" علي شاشة قناة المحور و "stc"، وتصدر المسلسل التريند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض اولي حلقاته، وحقق انتشارا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري  في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

وشاركت بشري مؤخرا في "فاشون فاكتور" كسفيرة للموضة والذي أقيم مؤخرا بالامارات بمشاركة مجموعة من النجوم.

وكانت اخر أعمال بشري في السينما فيلم "اولاد حريم كريم" والذي تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضي وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

وتعكف بشري حاليا علي استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال علي مستوي الإنتاج والتمثيل أيضا.

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