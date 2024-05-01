عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

لحوم الخيول
لحوم الخيول

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، الطب البيطري، ضبط كميات كبيرة من لحوم خيول داخل 4 مطاعم بمدينة قها، خلال حملات للتفتيش على المطاعم والثلاجات، وأماكن تخزين وبيع اللحوم، تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ومنال إحسان وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وتم التحفظ على المضبوطات.

لخم الخيول 

4 مطاعم تبيع لحوم خيول

لبداية عندما اكتشف الأهالي بوجود خيول مذبوحة بجوار الطريق الزراعي بجوار محطه كهرباء قها، و بورود بلاغاً لإدارة وحدة مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تم على الفور تشكيل حملة بإدارة تموين قها، ومجلس مدينة قها، وحماية المستهلك، والطب البيطرى، وتم ضبط كميات من هياكل خيول، وتم عمل محضر إثبات حاله بالواقعة، ومحضر دفن لبواقي الخيول الموجودة بالمكان بواسطة الطب البيطري.

بيع لحوم الخيول للبشر

وفي هذا الإطار تم استكمال الحملة لأعمالها للتوصل إلى لحوم الخيول بالمحلات و المطاعم، والثلاجات، وأماكن تخزين وبيع اللحوم التي تقوم باستخدام اللحوم المفرومة، وأسفرت عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة مجهولة 

رئيس المصرف المتحد: ارتفاع محفظة القروض لـ18.7 مليار جنيه في عام

تعرف على موعد طرح فيلم ليه تعيشها لوحدك على منصة شاهد

المصدر وبدون أي بيانات تدل على مصدرها متواجدة في عدد 4 مطاعم بمدينة قها، وقد تم سحب عينات منها للتأكد من وجود لحوم من الفصيلة الخيلية، وذلك بمعرفة الطب البيطري.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وأخطرت النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

لحم خيول 

أضرار تناول لحم الخيول والحمير

كما يسبب تناول لحوم الخيول والحمير ظهور حبوب صديدية صغيرة ومُدببة الرأس خلف الأذن وإمكانيّة تحسسها باستخدام أطراف الأصابع، إذا تم استهلاك الكثير منها، كما تسبب خلل في الغدة الغونفية اللادهنية، وهيَ المسؤولة عن الشعور ببعد المكان والزمان، بحيث يُصبح الشخص قادرًا على العودة للبيت بدون أي حاجة لتذكُّر الطُرق، وقد تصل للزهايمر.

وأضافت الدكتورة سماح نوح أن تناول لحوم الخيول والحمير يسبب ايضا الشعور بالتعب عند الوقوف المتواصل وذلِك بسبب احتواء لحم الحمير على مادّة الليكتوين التّي تؤثّر في العظام وسائل الفورين بشكلٍ كبير، وتسبب تحوّل لون البُراز إلى اللون الأزرق الباهت أو الأخضر المُصفر.

وأشارت إلى أن أضرار تناول لحم الحمير كثيرة كما إنَّ بيع لحم الحمير والمُتاجرة فيه ممنوعٌ ومُخالفٌ في الكثير من الدول لذلِكَ يلجأ بعضُ التُجّار إلى قتل الحمير وتنظيفها في أماكن مُلوّثة ولا تخضع للرقابة مِمّا يجعل اللحم يتعرّض للجراثيم والمُلوّثات بالإضافة إلى أنّهُ لا يتم نقله في المُبرِّدات الكبيرة مِمّا يجعلهُ عُرضةً للحرارة العالية وبالتالي إصابته بالعفن والفساد.

واختتمت أنه عندَ تناول الإنسان لهذا اللحم يُصيبهُ التسمم الغذائيّ والكيميائيّ والذّي تتمثّل أعراضهُ بالإسهال والقيء الذّي يؤدّي بالنهاية للإصابة بالجفاف وبالإضافة إلى ذلِك فإنَّ التلوُّث الناتج من تناول لحم الحمير قد يصل للكبد والكلى ويسبب أضرار قد تؤدي إلى الوفاة.

4 مطاعم تبيع لحوم خيول أضرار تناول لحم الخيول والحمير لحوم الخيول الخيول الحمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

وفد من الإعلاميين والسياسيين والرياضيين يصل سيناء لحضور مؤتمر اتحاد القبائل

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مدبولي: اهتمام بالغ من الرئيس بمقترحات الحوار الوطني ونحرص على مُتابعة تنفيذ التوصيات

دعاء أول جمعة في رمضان .. ردده الآن يقضى حوائجك ويفتح لك الأبواب المغلقة

بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة

إلغاء العقوبات السالبة للحريات دعما للاستثمار ورفع الغرامات..النص الكامل لتعديلات قانون سلامة الغذاء

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ترشيحاتنا

قرار هام للحكومة بشأن مبادرة استيراد السيارات من الخارج

الحكومة: إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 70 عاما على إنتاج عملة وطنية

الوزراء يوافق على انضمام مصر لعضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات

منها مقر قيادة.. القوات الروسية تقصف 112 منطقة عسكرية في أوكرانيا

مسئولون فلسطينيون يكشفون حجم كارثة غزة: أكثر من 30 مليار دولار

الوزراء يوافق على تعديل منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منال الصيفي.. تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

في عيد ميلادها الـ25.. 10 صور أثارت الجدل لـ منة عرفة

تكريم فنان التروكاج أحمد عرابي وإسلام كمال في ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ