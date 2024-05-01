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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس المصرف المتحد: ارتفاع محفظة القروض لـ18.7 مليار جنيه في عام

المصرف المتحد
المصرف المتحد

أعلن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، وصول محفظة القروض والتمويلات بما في ذلك التمويل التقليدي والإسلامي إلي 18.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي بزيادة 10% عن العام السابق له.

وقال " القاضي" خلال عرض نتائج أعمال المصرف عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي والصادر اليوم، إن صافي الأرباح ارتفعت إلي 1.7 مليار جنيه بزيادة سنوية اقتربت من الثلث مسجلة 31%.

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وزادت الأصول إلي 101 مليار جنيه بنمو قدره 19% بحسب " القاضي"، موضحا أن محفظة قروض الأفراد زادت إلي 8.1 مليار جنيه بنمو 36%  علي أساس سنوي، و ارتفعت الودائع مقدار 53.3% متجاوزة بذلك متوسط المعدلات الطبيعية في القطاع المصرفي ومسجلة 50.3 مليار جنيه .

أضاف القاضي أن معدلات أرباح الشركات التابعة للمصرف زادت إلي 80.3 مليون جنيه بمعدل 33%، والتي تتعلق بمجالات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها.

وارتفع صافي أصول صندوق رخاء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لـ684 مليون جنيه بنمو 252% منذ انشاءه.

وذكر أن المصرف لديه استراتيجية واضحة تتوافق مع مخططات الدولة لرفع معدلات التنمية المستدامة والشاملة التي وجها بها البنك المركزي المصري، وهو ما ظهر في عدد من القطاعات التي تم تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي خصوصا في قطاعات انشاء وتطوير الموانىء البحرية و قطاع التطوير و التنمية العقاريه واستزراع الاراضي وانشاء مصانع السكر والسلع الاساسية الاستراتيجية وصناعات الدواء.

اوضح أن المصرف نجح أيضا في العمل  دعم  وتوطين الصناعة في العديد من المجالات والانشطة لزيادة معدلات الانتاج وتحقيق فائض للتصدير للحد من تفاقم العجز في الميزان التجاري

واضاف ان الاستثمار فى الأصول البشرية والبنية التكنوجية يعد احد اهم مقومات النمو المستدام بالمصرف المتحد.  فتاهيل الطاقات البشرية وتحفيزهم من خلال منظومة متكاملة للتعليم المستمر والتدريب المستمر بالتعاون مع كبريات المؤسسات التدريبية فى مصر والعالم.

واشارالقاضي انالمصرف المتحد مؤمن بالمسئولية المجتمعية, حيث شارك فى العديد من المبادرات القومية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الصحة لتطوير المنظومة الصحية ووزارة التضامن الاجتماعى  ومحافظة جنوب وشمال سيناء.  كذلك العديد من مؤسسات المجتمع المدنيالرائدة منها: صندوق تحيا مصر ، ومبادرة تنمية الريف المصري - مبادرة حياة كريمة،مؤسسة مصر الخير، مؤسسة بهية، المعهد القومى للاورام وبنك الطعام  ودار الاورمان  ومؤسسة صناع الخير، مبادرة حياة كريمة ، مبادرة أولادنا فى عنينا.   فضلا عن تقديم منح دراسية لبعض طلاب جامعة زويل وتنسيق التعاون المجتمعى مع جامعة المنصورة ومبادرة رواد النيل، بالإضافة إلى مسابقات القرآن الكريم التى يرعاها المصرف منذ انشاؤه.

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