المصرف المتحد يعلن تنفيذ 19 مبادرة لتمكين المرأة المصرية

أعلن أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد - عن تنفيذ 19 مبادرة لتمكين أكثر من 31 ألف سيدة مصرية اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافيا، وذلك في ضوء استراتيجية المصرف المتحد نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة المصرية بمختلف محافظات مصر خاصة محافظات المثلث الذهبي.

وأوضح القاضي أن استراتيجية المصرف المتحد لتمكين المرأة المصرية تستند علي 4 محاور رئيسية وهي:

1- تعزيز ثقافة القيادة النسائية المؤسسية وإبراز دور المراة المؤثر والملهم لتعظيم الإنتاجية ودعم الإبداع الفكري.

2- إطلاق وتنفيذ العديد من برامج ومبادرات التنمية المستدامة لتدريب وإعداد المرأة وتأهيلها لسوق العمل والإنتاج، فضلا عن تأصيل سياسة ربط مخرجات التعليم والتدريب المهندي بمتطلبات سوق العمل.



3- تحفيز الكفاءات النسائية علي التواصل البناء من خلال منتدي "لكي" الثقافي بهدف مد قنوات التواصل المستمر وتبادل الخبرات وتعزيز إنجازات المرأة المصرية علي مختلف الأصعدة.

4- التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من خلال تنمية مهاراتهم الإنتاجية وتعظيم الفرص التمويلية والاستشارات الفنية والخدمات التقنية المقدمة لهم من المصرف المتحد.

وأشار القاضي إلي جهود المصرف المتحد في مجال تمكين المرأة والتي أسفرت عن 19مبادرة استفاد منها 30 الف سيدة علي مستوي الجمهورية وهم :



أولا : مبادرات التمكين الاقتصادي – حيث يقدم المصرف المتحد حزمة من الحلول المبتكرة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر, تشمل الحلول التمويلية وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري. كذلك الحلول التمويلية المدعومة بالخدمات الرقمية مثل : التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكانية السداد عبر المحفظة. وذلك بهدف التمكين الاقتصادي للمراة والقضاء علي العديد من المشاكل الاجتماعية منها : البطالة والجريمة والفساد .. الخ. فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتحقيق الشمول المالي.

وكانت نتيجة جهود المصرف المتحد

1- تمويل 250 مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بجميع انحاء الجمهورية بإجمالي 15% من حجم محفظته التمويلية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالمصرف المتحد.

2- تقديم حزمة من الاستشارات الفنية والبنكية لدعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة لنحو 25% من المشروعات ضمن مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري. وذلك من خلال 3 مراكز رواد النيل بفروع المصرف المتحد بمحافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا.

3- تمكين 350 سيدات قرية نجع الجسور ضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصري بمحافظة الأقصر.

4- تدشين حزمة "لكي" للحلول البنكية الاستثمارية لسيدات مصر بعوائد متميزة ومميزات ضخمة. بالإضافة الي باقة من الحلول البنكية الرقمية المتميزة تحت مستمي "بنكك علي الخط" والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع وهم: الموبيل البنكي والانترنت البنكي وايضا المحفظة الرقمية وماكينات صراف آلي. بهدف توفير وقت وجهد العميلات.

5- حلول بنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالي – شملت تقديم حزمة من الخدمات البنكية التي تحفز غير العميلات على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفي اسفرت عن ضم 1075 سيدة في عدد من محافظات الجمهورية ليصبحوا مؤهلين للحصول علي الخدمات المالية.

6- كما تم اصدار حساب الشمول المالي والذي يسمح بفتح حسابات شخصية للشباب من سن 16 عام بأنفسهم. كذلك السماح لأصحاب النشاط الاقتصادي من السيدات والرجال بالانضمام للقطاع الرسمي عن طريق فتح حسابات بنكية بأبسط وأسرع الاجراءات.

كما يقوم المصرف المتحد بنشر الثقافة المالية خاصة بين المجتمعات السكانية بعدد من محافظات الجمهورية. وأيضا بين طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الموجودة هناك. الامر الذي يحقق اهداف الدولة والبنك المركزي المصري في توسيع قاعدة الشمول المالي وتحسين مستوي معيشة المواطن المصري وتقليل معدل البطالة والتضخم والقضاء على الهجرة الداخلية، كذلك تنمية فرص العمل والخدمات التعليمية والصحية وتمكين المرأة. وذلك من خلال طرح عدد من المنتجات البنكية المتميزة منها: التمويل المتناهي الصغر وبطاقة أجيال المخصصة للشباب وبطاقة لكي المخصصة للمرأة. فضلا عن البطاقة المدفوعة مقدما وبطاقة الشبكة الوطنية "ميزة". فضلا عن شهادة المليونير التي ساهمت في تحقيق احلام وطموح العديد من الفائزين.

ثانيا : المبادرات الاجتماعية للمصرف المتحد :

1- زكاة الغارمين – استهدفت هذه الحملة الإفراج عن 2000 مسجونة قبل عيد الام. من خلال سداد كامل مديونياتهم والانتهاء من جميع إجراءات للإفراج عنهم لإعادتهم لذويهم في اقرب وقت برئاسة المصرف المتحد بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية ومؤسسة مصر الخير وتحت رعاية رئيس الجمهورية.

2- قرية خورشيد - قام المصرف المتحد بتوزيع 50 من رؤوس الماشية بالإضافة الي مبالغ شهرية بدل تغذية لكل رأس ماشية على السيدات بقرية خورشيد. هذا فضلا عن إقامة 5 أكشاك لخمس سيدات.

3- التنمية المجتمعية من اجل التشغيل ل035- اسرة بمدينة سانت كاترين – تحت شعار تجليات تتوارثها الأجيال. وذلك بالتعاون مع محافظ جنوب سيناء اللواء / خالد فودة واللواء / طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين. يهدف المشروع الي تعزيز ريادة الاعمال وتحسين القدرة التنافسية والإنتاجية لمشروعات اهالي المدينة سواء التنمية الزراعية والريفية او التنمية الغذائية او المشغولات اليدوية التي تشتهر بها منطقة سانت كاترين منها: استخراج العسل الجبلي وصناعة استخراج زيت الزيتون وزراعة الأعشاب الطبيعية وزراعة اللوز وصناعة الصابون والمشغولات اليدوية السيناوية.

فقد قام المصرف المتحد بإقامة مشروع الصوب الزراعية وعقد مسابقات تحفيزية بين أصحاب هذه الصوب لتحفيزهم علي العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج مثل : مسابقة أفضل منتج للمشغولات اليدوية - أفضل مزرعة أشجار مثمرة - أفضل منحل لإنتاج العسل - أفضل نباتات طبية وعطرية - أفضل مزرعة تنمية ريفية - أفضل صوبة زراعية.

4- تنظيم معرض "سيناوي" بشرم الشيخ للحرف اليدوية – علي مدار 2022 و2023 علي هامش احتفالية مسابقه القرآن الكريم السنوية اقام المصرف المتحد معرض للترويج للحرف اليدوية والمشغولات البدوية الخاصة بأهالي سانت كاترين و جبل موسي و الوديان المحيطه بها. كما تم عرض منتجاتهم في كرنفال UB الشهري.

5- دعم زفاف جماعى ل25 فتاة يتيمة بمحافظة جنوب سيناء.

6- رعاية معرض تراثنا – تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التجارة الصناعية شارك المصرف المتحد في معرض ترثنا وقام من خلال جناحه بالمعرض بعرض المنتجات البدوية.

7- ورش عمل تأهيلية للمرأة السيناوية - علي هامش معرض تراثنا قام المصرف المتحد بتنظيم سلسلة محاضرات لدعم المراة السيناوية وتاهيلها لمعرفة كيفية التسويق للمنتجات البدوية وإستخدام التقنية الرقمية فى البيع و الشراء.

8- مستشفى بهية – قام المصرف المتحد بتقديم الدعم ل260 سيدة مصابة بسرطان الثدي شاملة العمليات الجراحية وعلاج ما بعد الجراحة سواء العلاج الكيماوي او الاشعاعي. كذلك شراء اجهزة لمستشفي بهية الشيخ زايد. كذلك تم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المصرف المتحد ومستشفي بهية لضمان استمرارية الدعم والمساندة المجتمعية المقدمة من المصرف المتحد لمؤسسة بهية.

9- المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى – من خلال تقديم الدعم لعلاج 15 حالة مصابة.

10- رعاية مؤسسة النداء والمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة لتمكين نحو 26 الف سيدة ب119 قرية بصعيد مصر– من خلال اطلاق العلامة التجارية المصرية "هوبو" والتي تتبناها مؤسسة نداء وشبكة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة, لتضم أكثر من 30 تصميم من المنتجات التراثية المصرية والمشغولات اليدوية.

ثالثا : المبادرات الثقافية للمصرف المتحد :

هذا وقد كان لتدشين منتدي "لكي" المصرف المتحد عام 2022 اثر كبير في تدعيم قنوات الاتصال للمراة المصرية ثقافيا واجتماعيا ومهنيا. وذلك من خلال عقد العديد من الانشطة والجولات الثقافية التي تدعم رسالة المنتدي الأساسية وهي الاستثمار في الطاقات البشرية النسائية كمحفز للابتكار وتعظيم الإنتاجية فضلا عن صناعة الامل كأحد دعائم ترسيخ الجمهورية الجديدة من أجل مستقبل افضل لمصر.

فرؤية منتدي "لكي" تؤمن بأهمية خلق بيئة عمل داعمه ومحفزة للمرأة في مختلف الأدوار المحورية التي تلعبها كشريكة أساسي في التنمية المجتمعية سواء علي صعيد العمل المهني او علي صعيد الأسرة والعلاقات الإنسانية.

وتمثيل الكوادر النسائية في المناصب القيادية وغير القيادية بمختلف المستويات قوي ملهمة ومؤثرة للنجاح بالمصرف المتحد. فالمرأة تمثل 30% من فريق عمل المصرف المتحد. الامر الذي ينعكس ايجابيا علي النتائج الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة. لذلك قام منتدي "لكي" بتنظيم سلسلة من ورش العمل لتنمية القيادة النسائية في مجال الثقافة والصحة ونشر الوعي البيئي في اربع محافظات 4 محافظات هم : القاهرة – بورسعيد – السويس – الفيوم.

فضلا عن تحفيز الكفاءات النسائية المصرية علي المشاركة والتواصل ضمن فاعليات منتدي "لكي". عن طريق القاء الضوء علي قصص نجاحهم علي المستوي المحلي والإقليمي والاحتفاء بإنجازاتهم داخل المؤسسة وخارجها كأمثلة ملهمة ومؤثرة يحتزي بها في تغيير الثقافة والمعتقدات التقليدية لدور المراة.

وتعقيبا علي 19 مبادرة التي قام المصرف المتحد بتنفيذها واستفاد منها أكثر من 30 ألف سيدة, يقول اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - إن تمكين المرأة له عائد اقتصادي واجتماعي كبير سواء علي مستوي المؤسسات او علي مستوي الاقتصاد القومي.

وأعرب القاضي أن تحفيز المرأة علي العمل والإنتاج يساهم في تحسين القدرة الابتكارية والإبداعية للمجتمع فضلا عن عملية تطوير مستمر للمهارات الأساسية وإدارة الأزمات مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مستوي معيشة المواطن.

لافتا أن القيادة السياسية والدولة المصرية والبنك المركزي المصري ومؤسسات المجتمع قد اتخذوا العديد من الإجراءات التحفيزية لتعظيم مشاركة المراة المصرية ودمجها وتمكينها في العديد من المجالات سواء الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الصحية. فضلا عن تذليل جميع الممارسات التي من شانها ان تعوقها دون الحصول علي حقوقها كاملا.

وأكد أشرف القاضي التزام المصرف المتحد بدعم وتمكين الجهود والمبادرات القومية والدولية نحو تمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا من اجل تحقيق المساواة وسد الفجوة بين الجنسين وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الجنسين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.