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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المصرف المتحد يعلن موعد سحب المليون جنيه تحت إشراف وزارة التضامن

صدى البلد

كشف المصرف المتحد عن الموعد المحدد لإجراء سحب الجائزة الكبرى المليون جنيه لجميع حملة "شهادة المليونير" في الأول من فبراير 2024، متضمنا جميع الفائزين بهدايا في حملة "الساعة الذهبية" يناير 2024 وحملة "حزر بنكي" رمضان 2023.

يجري سحب "شهادة المليونير" إلكترونيا وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي 32 مرة على مدار العام على جوائز بإجمالي 4 ملايين جنيه سنويا. 

يقول أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد: “إننا ملتزمون بأن يحصل عملاؤنا على تجربة بنكية متميزة وخدمات رقمية فريدة وفائقة السرعة تعكس ريادتنا”.

واضاف القاضي أن شهادة المليونير تعد إحدى أفضل الآليات المصرفية التي تلبي طموح العملاء الحالين والمستقبليين، فهي تقدم لهم برنامجا متكاملا يتضمن الحلول الادخارية للشهادات البنكية مع توافر عنصر التحفيز والجوائز بشكل شهري، الأمر الذي يرسخ ثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي.   

هذا وتعد "شهادة المليونير" من أقدم الشهادات المتوافقة مع أحكام الشريعة، وهي إحدى صور الجعالة المجازة شرعا بالسوق منذ 2001.  

وتجاوز عدد حاملي شهادة المليونير 810 آلاف، منهم 552 فائزا على مستوى الـ68 فرعا المنتشرين بجميع أنحاء الجمهورية. 

وعن مميزات الشهادة، أوضح القاضي أن شهادة المليونير هي شهادة متوافقة مع أحكام الشريعة، لأنها صورة من صور الجعالة المجازة شرعا، وفقا للآية الكريمة "قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم" صدق الله العظيم.

كما أن شهادة الميلونير مدتها 5 سنوات وتمنح لعملائها المزيد من المميزات، حيث تتيح للعميل فرصة الدخول في 32 سحبا على مدار العام على جوائز بإجمالي 4 ملايين جنيه سنوياً، بحيث تمنح جائزة بقيمة 100 ألف جنيه 10 مرات في العام و50 ألف جنيه 20 مرة في العام، فضلا عن الجائزة الكبرى المليون جنيه مرتين في العام في سحب أول شهر فبراير وسحب أول شهر اغسطس من كل عام.

وتتيح أيضاً فرصة الاستثمار، فالشهادة تُعد وعاءً استثماريا يدار وفق القواعد المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث إنها تمنح عائدا تراكميا يصرف في نهاية مدة الشهادة وهي خمس سنوات وتجدد تلقائياً.

هذا ويمكن للمواطن البسيط شراء شهادة المليونير من أي فرع من فروع المصرف المتحد الـ68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بمبلغ 100 جنيه فقط، والتي يمكن من خلالها تحقيق حلم الحصول على الجائزة المالية الكبر  وهو "جائزة المليون" ويصبح مـليــونيـــرا. 

ويتيح المصرف المتحد لعملائه جميع السُبل الممكنة لمتابعة أسماء الفائزين كل شهر عبر موقعه الرسمي على شبكة المعلومات الدولية، وأيضا عبر صفحات المصرف المتحد على مواقع التواصل الاجتماعي أملاً بأن يحقق حلم عملائه بالفوز.

هذا وقد أجازت دار الافتاء المصرية شهادة المليونير من حيث توافقها مع القواعد الشرعية.

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