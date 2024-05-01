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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين منيا القمح يشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين منيا القمح، برئاسة طلعت رشدي، مدير عام الإدارة، شنت حملة تفتيشية ببندر منيا القمح والقرى المجاورة، للمرور على المخابز والمحال التجارية. 

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر نقص وزن بمقدار لنقص وزن في الرغيف، وتحرير 4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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كما تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات المعجن، وتحرير محضر رقم 12112 ضد  صاحب مخبز سياحى ببندر منيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر رقم 12113 ضد صاحب مخبز أفرنجي ببندر منيا القمح لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم تحرير محضر رقم 12114 ضد صاحب مخبز سياحى بشلشلمون لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر رقم 12115 ضد “أ. ع. ع”، صاحب مخبز سياحى ببندر منيا القمح، لعدم الإعلان عن الأسعار.

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