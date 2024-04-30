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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق الشرقية بطلاً لبطولة الجمهورية للهوكي للمرحلة الثانوية بنين للعام 2024

صدى البلد

حقق فريق طلاب مديرية التربية والتعليم بالشرقية ( أ )  للمرحلة الثانوية الفوز بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية علي فريق طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  (ب ) بنتيجة 4/2 في ختام بطولة الهوكي للمرحلة الثانوية علي مستوي الجمهورية والمقامة  بملعب الهوكي بنادي الشرقية الرياضي وحصل علي كأس البطولة والمدلية الذهبية. 
اكد المهندس علي عبد الرؤوف أحمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإشراف الدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للانشطة الطلابية والدكتورة جيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم وبحضور النائب الدكتور حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب والنائبة هند حازم عضو مجلس النواب.
واضاف وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ان البطولة اقيمت علي ملاعب نادي الشرقية الرياضي خلال الفترة  20 ابريل 2024 الي الفترة 30 ابريل 2024 بمشاركة محافظات الشرقية والإسكندرية و القاهرة و الجيزة وبني سويف والفيوم.

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فيما شهد المهندس علي عبد الرؤوف أحمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية والحضور فعاليات حفل ختام بطولة الهوكي للمدارس المرحلة الثانوية حيث تم تكريم  كلا من فريق مديرية التربية والتعليم بالشرقية ( أ ) ومنحهم ميدليات ذهبية وكأس البطولة وفريق القاهرة ( ب) لحصوله علي المركز الثاني والميدالية الفضية وفريق القاهرة ( أ ) لحصولة علي المركز الثالث والميدالية البرونزية .
وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن الهدف من  البطولة انتشار اللعبة علي مستوى المحافظات وفي المدارس بصفة خاصة متمنياً لهم ولجميع الرياضيين من أبناء الشرقية  مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر الحبيبة  عالياً في جميع المحافل الرياضية المحلية والدولية مقدماً الشكر لكل من قدم يد المساعدة والعون  للفريق وايضا قدم الشمر الي توجيه عام التربية الرياضية  والمشرفين علي الفريق لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً.

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الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية الأول على مستوى الجمهورية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وزير التربية والتعليم عضو مجلس النواب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم مدير عام الإدارة العامة ممدوح غراب محافظ الشرقية

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