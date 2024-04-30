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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تركيب 300 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، أن المديرية شاركت جمعية الأورمان فى تركيب 300 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية بقرى المناجاه الكبيره والمناجاه الصغيره وشعفورة وغصن الزيتون وبحر البقر بمركز بمركز الحسينية، وقرى هانون والظواهرية وكفر المدينة والربعمية والفولى الكبيرة والفولى الصغيرة بمركز منشأة ابوعمر.

 

أضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الشرقية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه اكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا إلى أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

 

وأضاف سيد الشوربجي مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية ان المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الشرقية، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الأورمان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية العمل التنموي

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