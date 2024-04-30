ضبط طنين و500 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية ان الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية قامت برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية و قطاع وسط الشرقية بمشاركة ابوطالب صلاح الدين و مجدي فرج ومصطفى الشحات، بتوجيه ضربة متلاحقة لتجار السوق السوداء في مجال الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية. وبناء على المعلومات الواردة إلى مديرية التموين تليفونياً والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي وبالتفتيش داخل المخزن الملحق بإحدى ماكينات طحن الغلال ، تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 50 شيكارة باجمالي كمية قدرها 2 طن ونصف.

تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات الحملة إلى مطحن ناصر على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المخزن برقم 12450 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق.