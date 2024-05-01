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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد طرح فيلم ليه تعيشها لوحدك على منصة شاهد

فيلم ليه تعيشها
فيلم ليه تعيشها لوحدك

كشفت منصة شاهد vip عن موعد طرحها فيلم “ ليه تعيشها لوحدك ”  وذلك بعد اسابيع من رفعه من دور العرض السينمائية . 

حيث من المقرر عرض فيلم ليه تعيشها لوحدك يوم 9 مايو المقبل عبر منصة شاهد .

فيلم “ليه تعيشها لوحدك” بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، أمينة شلباية تأليف أحمد عبدالعزيز، إخراج حسام الجوهري.

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

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ومن ناحية اخري خاض الفنان شريف منير الماراثون الرمضاني  الماضي من خلال مسلسل بقينا اتنين .


مسلسل وبقينا اتنين مكون من 15 حلقة ، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

فيلم ليه تعيشها لوحدك ليه تعيشها لوحدك محمد رضوان كريم أبو ذكري أمينة شلباية سلمى أبوضيف شريف منير طلعت زكريا

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