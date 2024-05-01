سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

هنأت الفنانة سلوي عثمان زميلها الفنان سيد رجب ، بعد تكريمه من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير خلال دورته العاشرة .

ووجهت سلوي عثمان رسالة مصورة للفنان سيد رجب من خلال كاميرا موقع صدي البلد قائلة : الف مبروك يا سيد .. فقد قدمنًا معًا مسلسل “ رمضان كريم ” ، والذى ظهرت من خلاله أحداثه فى دور زوجته .

وأستكمل سلوي عثمان : سيد رجب زميل عزيز دائمًا ما أحب العمل معه بخفه ظله وفنه الجميل ، ربنا يخليك لينا ونظل نقدم معًا أعمال أخري ، فانا سعيدة بتكريمك .

https://youtube.com/shorts/fiS98bzZK40?si=b5hmEZgjRSzqgz01

سيد رجب هو ممثل وكاتب وحكاء، عمل مهندسا في الميكانيكا بشركة النصر للسيارات في التسعينات ولمدة تزيد على 20 عامًا وبدأ مشواره الفني مسرحيًا، حيث عمل لسنوات طويلة في مجال المسرح التجريبي والحر، ثم قدم العروض المسرحية داخل و خارج مصر، لكن علاقته مع السينما بدأت بفيلم أحلام صغيرة للمخرج خالد الحجر عام 1993 م ثم أحلام مسروقة عام 1999م.



ولكن النقلة الكبيرة في مشواره الفني بدأت بفيلم (إبراهيم الأبيض) في عام 2009، ثم فيلم (الشوق) في عام 2011 الذي كتبه وشارك في تمثيله ، من أفلامه (حب البنات - الأولة في الغرام - قبلات مسروقة - صرخة نملة - أسماء - عبده موتة - قلب الأسد- ولاد رزق - أبو صدام - وقفة رجالة - كيرة والجن - 19-ب) كما شارك في العديد من الأفلام القصيرة منها (اللون الأزرق – فردي - حبيب) حصد جائزة احسن ممثل عن فيلم 19-ب من مهرجان المركز الكاثوليكي، وحصل الفيلم نفسه على ثلاث جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي.