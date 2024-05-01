قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

كشفت شعبة المواد الغذائية في الغرف التجارية عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار ستة منتجات، والتي تشمل المشروبات الغازية والمنظفات، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الأول من مايو 2024.

أسعار جديدة

تطبيق أسعار جديدة

وكشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، عن ارتفاع جديد في أسعار كانز بيريل وفيروز وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار، وسيتم تنفيذ الزيادة الجديدة بدءًا من مايو الجاري.

ونوه إلى إرسال شركة هنكل مصر المنتجة لمنتجات برسيل وإكسترا قائمة جديدة بأسعارها، وتطبق الزيادة في الأسواق بدءًا من مايو الجاري، وهناك تفاصيل بخصوص الأسعار الجديدة.

وعن أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو الجاري، فستكون كالتالي:

ارتفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة 24 عبوة.

ارتفعت أسعار فيروز إلى 19.5 جنيه للمستهلك و112 جنيهًا للكرتونة 6 عبوات.

ارتفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة 24 عبوة.

وتتراوح الزيادات في أسعار منتجات برسيل وبريل وإكسترا وجنرال من 33 إلى 112 جنيهًا، حسب وزن العبوة، وجاءت قائمة أسعار منتجات برسيل وبريل بعد الزيادة المقرر تطبيقها في مايو الجاري كالتالي:

سجل سعر برسيل وزن كيلو نحو 80 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل وزن 1.5 كيلو نحو 116 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل وزن 800 جرام نحو 100 جنيه للمستهلك.

سجل سعر برسيل وزن 2.5 كيلو نحو 233 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل وزن 4 كيلوات نحو 353 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل وزن 6 كيلوات نحو 512 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل جل ألوان وزن لتر نحو 122 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل جل بلاك وزن 900 جرام نحو 101 جنيه للمستهلك.

سجل سعر برسيل جل ألوان وزن 2.6 لتر نحو 266 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل جل وزن 3.250 جم نحو 315 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل جل ألوان وزن 3.9 لتر نحو 372 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر جيل بلاك وزن 2.5 لتر نحو 196 جنيهًا للمستهلك.

أسعار إكسترا في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر إكسترا وزن 2.5 كيلو نحو 162 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر إكسترا وزن 4 كيلوات نحو 243 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر إكسترا وزن 8 كيلوات نحو 446 جنيهًا للمستهلك.

أسعار بريل في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر بريل وزن 35 جرامًا نحو 3 جنيهات للمستهلك.

سجل سعر بريل وزن 350 جرامًا نحو 21 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر زجاجة بريل وزن 600 جرام نحو 40 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر بريل وزن لتر نحو 72 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر بريل جركن وزن 2.5 كيلو نحو 127 جنيهًا للمستهلك.

أسعار جنرال في الأسواق بدءًا من مايو 2024