عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

أسعار جديدة
أسعار جديدة

كشفت شعبة المواد الغذائية في الغرف التجارية عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار ستة منتجات، والتي تشمل المشروبات الغازية والمنظفات، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الأول من مايو 2024.

بعد المبادرة الجديدة.. شعبة المواد الغذائية: الإعلان عن قوائ | مصراوى
أسعار جديدة

تطبيق أسعار جديدة

وكشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، عن ارتفاع جديد في أسعار كانز بيريل وفيروز وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار، وسيتم تنفيذ الزيادة الجديدة بدءًا من مايو الجاري. 

ونوه إلى إرسال شركة هنكل مصر المنتجة لمنتجات برسيل وإكسترا قائمة جديدة بأسعارها، وتطبق الزيادة في الأسواق بدءًا من مايو الجاري، وهناك تفاصيل بخصوص الأسعار الجديدة.

وعن أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من شهر مايو الجاري، فستكون كالتالي:

  • ارتفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة 24 عبوة.
  • ارتفعت أسعار فيروز إلى 19.5 جنيه للمستهلك و112 جنيهًا للكرتونة 6 عبوات.
  • ارتفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 11.5 جنيه للمستهلك و268 جنيهًا للكرتونة 24 عبوة.

 وتتراوح الزيادات في أسعار منتجات برسيل وبريل وإكسترا وجنرال من 33 إلى 112 جنيهًا، حسب وزن العبوة، وجاءت قائمة أسعار منتجات برسيل وبريل بعد الزيادة المقرر تطبيقها في مايو الجاري كالتالي:

  • سجل سعر برسيل وزن كيلو نحو 80 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر برسيل وزن 1.5 كيلو نحو 116 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر برسيل وزن 800 جرام نحو 100 جنيه للمستهلك.
  • سجل سعر برسيل وزن 2.5 كيلو نحو 233 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر برسيل وزن 4 كيلوات نحو 353 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر برسيل وزن 6 كيلوات نحو 512 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر برسيل جل ألوان وزن لتر  نحو 122 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر برسيل جل بلاك وزن 900 جرام نحو 101 جنيه للمستهلك.
  • سجل سعر برسيل جل ألوان وزن 2.6 لتر نحو 266 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر برسيل جل وزن 3.250 جم نحو 315 جنيهًا  للمستهلك.
  • سجل سعر برسيل جل ألوان وزن 3.9 لتر نحو 372 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر جيل بلاك وزن 2.5 لتر  نحو 196 جنيهًا للمستهلك.
txt

شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات تكشف حقيقة تراجع أسعار المنتجات ورؤيتها المستقبلية

txt

ضربة للمتلاعبين.. انخفاض كبير في أسعار المنتجات بالأسواق| ومفاجأة في الزيت والأرز

أسعار إكسترا في الأسواق بدءًا من مايو 2024

  • سجل سعر إكسترا وزن 2.5 كيلو نحو 162 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر إكسترا وزن 4 كيلوات نحو 243 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر إكسترا وزن 8 كيلوات نحو 446 جنيهًا للمستهلك.

أسعار بريل في الأسواق بدءًا من مايو 2024

  • سجل سعر بريل وزن 35 جرامًا نحو 3 جنيهات للمستهلك.
  • سجل سعر بريل وزن 350 جرامًا نحو 21 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر زجاجة بريل وزن 600 جرام نحو 40 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر بريل وزن لتر  نحو 72 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر بريل جركن وزن 2.5 كيلو نحو 127 جنيهًا للمستهلك.

أسعار جنرال في الأسواق بدءًا من مايو 2024

  • سجل سعر جنرال وزن 730 جرامًا  نحو 56 جنيهًا للمستهلك.
  • سجل سعر جنرال وزن 3.1 لتر نحو 122 جنيهًا للمستهلك.
اسعار أسعار المنتجات المنظفات المشروبات الغازية شعبة المواد الغذائية أسعار كانز المواد الغذائية بيريل أسعار بيريل برسيل بريل إكسترا جنرال سعر جيل سعر برسيل سعر إكسترا سعر جنرال فيروز أسعار فيروز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

فتاة وليلة حمراء| تفاصيل مرعبة في واقعة دليفري المطرية

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

شادي محمد يتغزل في نجم الأهلي: «اللي بيعمله ميقدرش حد يعمله»

عروض من ناد فرنسي وألماني.. نجم الأهلي على أعتاب الاحتراف| تفاصيل

موضوعات متعلقة

بديلا لرفع الأسعار| شيبسي تلجأ لخفض وزن أكياسها وشعبة المواد الغذائية تكشف التفاصيل

بعد زيادة الأسعار .. إرشادات بسيطة لتوفير استهلاك الوقود

زيادة في أسعار بعض منتجات الزيوت والسمن بالأسواق.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الكيلو بـ120 جنيهًا.. الفلاحين تكشف موعد انخفاض أسعار العنب بالأسواق

وفاة معلم في إحدى لجان امتحانات الصف الأول الثانوي الزراعي بالجيزة| اليوم

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

شركة يونايتد إيرلاينز تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 مايو

مدبولي يشهد توقيع محضري استلام أرض لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الرياح بسوهاج

وزارة الصحة في غزة تنشر أرقاما صادمة لضحايا جرائم الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات

أكثر الأشخاص عرضة للوسواس القهري.. من هم ؟

أسباب إصابة بعض الأشخاص بالوسواس القهري.. الأول هو الأغرب

فيديو

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

أسلوب نصب جديد في المغرب.. ماذا تعرف عن "هبة الإرث"

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

الطفل جان رامز: بشجع الزمالك لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ