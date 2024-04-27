بديلا لرفع الأسعار| شيبسي تلجأ لخفض وزن أكياسها وشعبة المواد الغذائية تكشف التفاصيل

أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن شركة شيبسي خفضت حجم أوزان أكياس الشيبسي مع ثبات السعر الحالي، كبديل لعدم رفع الأسعار.

وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الشركة يأتي رغم تراجع أسعار البطاطس في السوق المحلي، إضافة إلى انخفاض بما يصل إلي 30% هبوطا في أسعار الزيت.

وأشار “المنوفي”، إلى أن شركة شيبسي قامت بخفض وزن كافة الفئات والأحجام، خاصة أن أسعار الشيبسي مطبوعة بالسعر الرسمي منعا لجشع التجار.

وأضاف أن الشركة قامت بخفض وزن أكياس شيبسي بما يصل لنحو 15% ، ليتم خفض الكيس وزن 33/29 جرام إلى 28/24 جرام، كما تم خفض وزن كيس الشيبسي 85/75 جرام إلى 73/63 جراما.