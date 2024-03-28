ضربة للمتلاعبين.. انخفاض كبير في أسعار المنتجات بالأسواق| ومفاجأة في الزيت والأرز

شهدت أسعار بعض السلع في الأسواق خلال الأشهر الماضية ارتفاعات من قبل بعد التجار عديمي الضمير، فلم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي بل عملت جاهدة وبعناية بالغة لتسهيل وتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري وبأقل الأسعار.

السلع

خفض أسعار السلع

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ جميع الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عدة اجتماعات، يوم الاثنين الماضي، مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية، بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.

وعلق رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، على أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الفترة الماضية.

وطالب التجار بعمل إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المعمرة والأجهزة.

واتفقت الحكومة مع المصنعين والتجار على بدء خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15 و20%، على أن تصل نسبة الخفض إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.

مدبولي

خلال ساعات

وفي هذا الإطار، قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن الأسعار بدأت في الانخفاض رغم اتفاق المنتجين مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على بدء التنفيذ خلال 48 ساعة، منوها إلى أنه خلال ساعات سيتم تغطية خفض الأسعار على كل السلع بالأسواق.

الفول والعدس والأرز والزيت

وأوضح أن العديد من السلع انخفضت أسعارها بالأسواق، أبرزها الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت من 25%، والمكرونة والدقيق 15%، لافتا إلى أنه تم التوافق مع المنتجين على انخفاض الأسعار بشكل فوري.

وتوقع الدكتور علاء عز، استمرار خفض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة انخفاض الأسعار على السلع الغذائية.

واستطرد أن الإفراجات الكبيرة التي شهدتها الموانئ ساهمت مع انخفاض سعر الدولار والوفرة في السلع في خفض الأسعار وستمنع زيادتها مرة أخرى، موجها الشكر للمنتجين والموردين والمصنعين على مساهمتهم على خفض الأسعار.

ولفت إلى أن الدولة تتعامل مع مليون ونصف مليون تاجر على مستوى الجمهورية، موضحا أن السلاسل التجارية خفضت أسعار السلع الغذائية.

وأكد أن هناك سلعة حاليا في السوق وصل الانخفاض بها إلى 30%، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف طلب من السلاسل وضع السعر القديم مع السعر الجديد حتى يتأكد المستهلك من قيمة خفض الأسعار.

ونوه إلى أنه يتم تنفيذ جميع الآليات الممكنة لخفض أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في خفض أسعار السلع الغذائية.

وناشد الدكتور علاء عز، المواطنين حال اكتشاف تلاعب في أوزان بعض السلع ضرورة التواصل مباشرة مع جهاز حماية المستهلك، مشددا على أن التلاعب في أوزان السلع كالسكر على سبيل المثال بأن يكون أقل من كيلو، مخالف للقرار الوزاري لوزن السلعة المقررة.

وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية على أن التلاعب في الأوزان بأقل من الوزن الرسمي المقرر مخالف للقانون، فضلا عن عدم تدوين الوزن على المنتج بما يعرض التجار للسجن.

الدكتور علاء عز

خطة لضبط الأسواق

من جانبه، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن هناك جهودًا للدولة المصرية، تساهم في دعم المصنعين والتجار لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها.

وأكد أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين بدأوا يشعرون بانخفاض أسعار عدد من السلع، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في الأيام المقبلة، بسبب مبادرات الدولة المصرية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماعات مجلس الوزراء الفترة الحالية هدفها ضبط الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها الفترة الماضية.

وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع والمنتجات والعمل على خفضها في الأسواق، موضحا وجود خطة لضبط ذلك.

وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت تراجعا في الأسواق، وأبرزها الزيت والعدس والمكرونة والأرز وغيرها.

المستشار محمد الحمصاني

تراجع أسعار السلع الأساسية

وشهدت بالفعل أسعار بعض السلع تراجعا بعد اجتماعات الحكومة الأخيرة، والتي كان هدفها ضبط الأسعار في الأسواق، حيث تراجعت بعض أسعار السلع الأساسية، وجاء التراجع كالتالي: