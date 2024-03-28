انخفاض أسعار السلع بشكل مفاجئ .. الغرف التجارية تزف بشرى للمواطنين

تحدث علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن أسعار السلع وانخفاضها خلال الفترة الحالية، بعد توجيهات رئيس الوزراء.

وقال علاء عز خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة.

واسترسل: الأسعار بدأت في الانخفاض رغم اتفاق المنتجين مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على بدء التنفيذ خلال 48 ساعة، مشددا على أنه سيتم خفض الأسعار على كل السلع بالأسواق خلال ساعات.



وأوضح أن أبرز السلع التي انخفضت هي الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت من 25% والمعكرونة والدقيق 15%.