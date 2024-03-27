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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو لجنة الدفاع بالنواب تثمن خفض أسعار السلع 30%..وتطالب بتشديد الرقابة

منال نصر عضو لجنة
منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

قالت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، إن خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة ، مؤكده أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد ، سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض ، لافته إلى أن الأسعار تمس حياة  المواطن بشكل مباشر.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.

وأضافت عضو مجلس النواب ، إن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطن فى الشارع المصرى، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.

وأشارت النائبة منال نصر ، أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير فى خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية .

وشددت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة القادمة والضرب بيد من حديد على أيدي التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء موسعاً، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد.

خفض أسعار السلع الحكومة التجار القيادة السياسية السلطة التنفيذية

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