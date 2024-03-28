الانخفاض وصل لـ 30%.. الغرف التجارية تقدم أخبارا سارة للمواطنين

تحدث علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن أسعار السلع وانخفاضها خلال الفترة الحالية، بعد توجيهات رئيس الوزراء.

وقال علاء عز خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم التوافق مع المنتجين على انخفاض الأسعار بشكل فوري، متابعا: نتوقع استمرار خفض الأسعار خلال الأسابيع القادمة.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على استمرار انخفاض الأسعار على السلع الغذائية، خاصة في ظل الإفراجات الكبيرة التي شهدتها الموانئ.



وأوضح نحن نتعامل مع مليون ونصف مليون تاجر على مستوى الجمهورية، مسترسلا: هناك سلعة حاليا السوق وصلت الانخفاض إلى 30%.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ جميع الآليات الممكنة لخفض أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في خفض أسعار السلع الغذائية.