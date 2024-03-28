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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الانخفاض وصل لـ 30%.. الغرف التجارية تقدم أخبارا سارة للمواطنين

السلع الغذائية
السلع الغذائية

تحدث علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن أسعار السلع وانخفاضها خلال الفترة الحالية، بعد توجيهات رئيس الوزراء.

وقال علاء عز خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم التوافق مع المنتجين على انخفاض الأسعار بشكل فوري، متابعا: نتوقع استمرار خفض الأسعار خلال الأسابيع القادمة.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على استمرار انخفاض الأسعار على السلع الغذائية، خاصة في ظل الإفراجات الكبيرة التي شهدتها الموانئ.


وأوضح نحن نتعامل مع مليون ونصف مليون تاجر على مستوى الجمهورية، مسترسلا: هناك سلعة حاليا السوق وصلت الانخفاض إلى 30%.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ جميع الآليات الممكنة لخفض أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في خفض أسعار السلع الغذائية.

الغرف التجارية اسعار السلع رئيس الوزراء السلع السلع الغذائية

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