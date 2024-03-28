أخبار التوك شو| رد ناري من آيتن عامر إلى مصطفى شعبان..انخفاض أسعار السلع بشكل مفاجئ

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



رد ناري من آيتن عامر إلى مصطفى شعبان بسبب تصريح «يلا ع المطبخ»|فيديو

علقت الفنانة آيتن عامر، على تصريح الفنان مصطفى شعبان الموجه لها "يلا ع المطبخ"، بعدما هاجمت الرجال، قائلة: "مفيش بيننا أي قفش، هو صديق عزيز وأنا أحترمه وهو يحترمني، وعمرنا ما هنقفش على بعض على السوشيال ميديا".



بُكاء وخيانة.. آيتن عامر تطلق تصريحات مثيرة للجدل في برنامج العرافة.. تفاصيل

أطلقت الفنانة آيتن عامر، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور، مساء اليوم الأربعاء، عدة تصريحات نارية، نرصدها في سياق التقرير التالي.



غرق مها أحمد في برنامج «رامز جاب من الآخر» |شاهد

وقع الفنان فادى خفاجة والفنانة مها أحمد ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء .



اليونيسف: 10 ملايين طفل يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا، جاء فيه، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أكدت أن نحو 10 ملايين طفل يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وهناك حاجة إلى تمويل عاجل بقيمة 142 مليون دولار.



نتنياهو: إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي لواشنطن رسالة إلى حماس

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا، يفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن إلغائه زيارة كبار مساعديه لواشنطن؛ هدفها توجيه رسالة لحماس، مشيرا إلى أن إسرائيل لن ترضخ للضغوط الدولية لوقف الحـرب في غزة.



علاء مرسي: حارس مسرح الريحاني رش عليا مياه عشان ما أدخلش

تحدث الفنان علاء مرسي عن بدايته الفنية قائلا:" جيت من الريف للقاهرة متخيل هشوف الفنانين فى الشوارع عادى".



انخفاض أسعار السلع بشكل مفاجئ .. الغرف التجارية تزف بشرى للمواطنين

تحدث علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن أسعار السلع وانخفاضها خلال الفترة الحالية، بعد توجيهات رئيس الوزراء.



سرقة وتأثر وغرور.. هشام ماجد يطلق تصريحات نارية في أسرار.. تفاصيل

أطلقت الفنان هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، عدة تصريحات نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.



الفنان شريف حلمي: محدش طلبني في شغل بعد فشل «عجميستا»

قال الفنان شريف حلمي،: "محدش طلبني في شغل من بعد فشل فيلم عجميستا، ولكنه حقق نجاحا محدودا مؤخرا، فربما لم يره المخرجين والمؤلفين".



انخفاض أسعار السلع بشكل مفاجئ .. الغرف التجارية تزف بشرى للمواطنين

تحدث علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن أسعار السلع وانخفاضها خلال الفترة الحالية، بعد توجيهات رئيس الوزراء.