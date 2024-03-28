سرقة وتأثر وغرور.. هشام ماجد يطلق تصريحات نارية في أسرار.. تفاصيل

هشام ماجد يعلق على سرقة مسلسله أشغال شقة من فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة

هشام ماجد:

فيه جزء جديد من مسلسل اللعبة وهينزل السنادي

مبحترمش المغرور ومتوقعتش نجاح مسلسل أشغال شقة عند الطبقة الشعبية

ماحدش يعرف يشوف نفسه عليا

كنا بناخد على الحلقة كتابة 800 جنيه وتمثيل 300 جنيه وشيكو كان رافض العمل

عمرنا ما هنرجع ثلاثي من تاني لكن ممكن نعمل حاجة تجمعنا مع بعض وبس

انا وفهمي وشيكو طول الوقت كان بيننا مشاكل وانفصلنا بسبب الرجل العناب

وفاة والدي أثرت في حياتي ومتفكريش اني هعيط

والدي كان زملكاوي ووسيم وأخف دم في العالم وأنا ورثت التلاتة



أطلقت الفنان هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، عدة تصريحات نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

علق الفنان هشام ماجد، على اصابة البعض بالغرور بعد حدوث نقلة نجاح في حياته قائلًا: "انا مش مغرور الحمدلله، ومتأكد جدًا اني مش مغرور، بس فيه ناس بتتغر وتتغير بعد الشهرة، والشهرة بتجنن، انك تبقى محدش يعرفك وتعمل عمل يدغدغ الدنيا، وتلاقي كل الناس بتتكلم عليك، او يبقى مش معاك فلوس وتلاقي فجأة الناس بتعرض عليك فلوس كتيير، ودي نقلة في الحياة تجننك".

وقال هشام ماجد، ان "شوفت ناس بـ تتجنن من الشهرة عشان مش سوية، والخضة دي بتخليه يتجنن، ومبحترمهمش، عشان بين يوم وليلة ربنا اداله نعمة زيادة، فا تنسى الناس وتنسى صحابك، ومحدش عمل معايا كده لان محدش يقدر يتكبر عليا، ومش مشاهير بس فيه ناس عادية بتتغير، وان شاء الله مش هتغير، انا متوقعتش المسلسل يوصل للطبقة الشعبية، كنت حاسه كلاس اكتر، ولمس مع الستات عشان الموضوع ده بالنسبالهم متعب شوية".



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كشف الفنان هشام ماجد عن بدايته العمل الفني مع الثنائي شيكو وأحمد فهمي قائلًا: "لما عملنا ورقة شفرة كان كل واحد بيشتغل جنبه شغلانة مختلفة، وكنا سايبنها على الله، واول واحد ادالنا فرصة هو محمد حفظي، واول حاجة عملناها كانت أفيش وتقفيش، كنا بناخد على الحلقة على الكتابة 800 جنيه وتمثيل 300 جنيه، وشيكو كان رافض الشغل معانا وكان عايز يكمل مهندس، وهو كان عنصر مهم جدًا، وهو اقوى واحد فينا في التمثيل".



وقال هشام ماجد، عن فكرة انفصال الثلاثي، ان "احنا صحاب من الجامعة، ولما جينا نعمل الرجل العناب فيلم، بعد ما عملناه مسلسل خلاص، اتفقنا ان احمد فهمي هو اللي هيكتب هو وشريف نجيب بس، عشان ميحصلش مشاكل، ولما فهمي كتب الفيلم، انا وشيكو كنا عندنا اعتراضات على الفيلم، وفهمي شاف ان ده عدم تقدير له، فـ قفشنا في الجزء ده، وقررنا اننا منعملش الفيلم سوا، وفهمي قرر انه ينفصل ويشتغل لوحده".

وأضاف ماجد قائلًا: "كان بقالنا كتير بيحصل خناقات بس ومبتبانش للناس، وطول الوقت كان فيه اختلافات، ومفيش فرقة مبيحصلش فيها اختلافات، ومحدش بيكمل، وقليل اللي بيكمل، يعني بيتلز مكملوش، واما حصل نفس الكلام، وبرضو بنتخانق انا وشيكو بس مبتوصلش اننا ننفصل، وممكن نشتغل مع بعض احنا التلاتة، بس منرجعش نبقى فرقة تاني، لان خلاص كل واحد عمل شغل لوحده ونجح".





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علق الفنان هشام ماجد على عدم ظهوره في البرامج قائلًا: "مبطلعش في برامج من نوعية الاستجواب، لكن جيت البرنامج ده لانه لطيف ومفيش حاجة فجة زيادة عن اللزوم، وانا قاصد الاختفاء لاني مش محتاج حد يعرف عن حياتي الشخصية حاجة، لاني ببيع للجمهور فن، لكن ملوش دعوة بعيلتي، ودي حاجات شخصية متتفتحش غير لناس قريبة، ومن حق النجم يعمل كده، وفي نجوم بتحب تعرض حياتها عادي".

وقال هشام ماجد، ان : " وانا خريج كلية هندسة، واسرتي متوسطة مستورة، ووالدي كان دكتور وتوفي وأنا 13 سنة ووالدتي مدرسة، واخواتي شيرين اكبر مني بسنة ومحمود اصغر مني بـ 8 سنين، وبعد وفاة والدي ابتدت الدنيا تقل شوية، لكن والدتي عمرها ما حسستنا اننا ناقصنا حاجة، وفاة والدي أثرت في حياتي لانه كان قريب مني وانا كنت في سن صغير، وده حصلنا كلنا، من الناحية المادية والنفسية برضو".

وأضاف هشام ماجد قائلًا: "مش هعيط بعد شوية على فكرة، واللي يعرف والدي كان يقولي انه زملكاوي ووسيم وأخف دم في العالم، وكان بياخدني معاه ماتشات كورة وحببني في الزمالك، كان تعبان فترة طويلة وفي يوم بلغونا انه توفى، وحصلي تروما لان الموضوع حصل فجأة، ودي نقطة تحول في حياتي لان شكل حياتنا اتغير، ووالدتي بقى عليها حمل كبير".







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علق الفنان هشام ماجد على اقاويل سرقته مسلسل أشغال شقة من فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة قائلًا: "مسلسل أشغال شقة هو نفس تيمة صباح الخير يا زوجتي العزيزة، لكن ده نسأل فيه خالد دياب وشيرين دياب، لاني لم أتدخل في الكتابة، وعادي اننا نعيد التيمة لكن فيه حاجات كتير كانت مختلفة".



وقال هشام ماجد، ان : "ضيوف الشرف هما ابطال المسلسل ومبني عليهم القصة في الأساس، وانتصار ممثلة عظيمة وأنا سعيد بيها جدًا في رمضان السنادي، وكسرت الدنيا بمسلسلين السنادي، ودورها في أعلى نسبة مشاهدة، من أحلى الحلقات برضو بتاعت نهى عابدين لان ضحكها في الجد بتاع نهى عابدين، وفي الكتابة مكانتش الحلقة دي عجباني، لكن خالد وشيرين اقنعوني، وحلقة ريم خوري برضو، لكني بحب اللعبه والرجل العناب، بس اللعبة له مكانة خاصة عندي، لانه مأثر في الناس والأطفال متعلقة بيه، وان شاء الله فيه جزء جديد وبيتكتب دلوقتي، وهينزل السنادي، وموضوع مواعيد رمضان مش فارقة لان المسلسل الحلو بيتشاف وبيتشهر، وأبرز مثال مسلسل كامل العدد نزل السنة اللي فاتت منصة بس".







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