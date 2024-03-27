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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة

أول تعليق من هشام ماجد على سرقة مسلسله «أشغال شقة»

الفنان هشام ماجد
الفنان هشام ماجد

علّق الفنان هشام ماجد، على أقاويل سرقته مسلسل أشغال شقة من فيلم صباح الخير يا زوجتي العزيزة قائلًا: "مسلسل أشغال شقة هو نفس تيمة صباح الخير يا زوجتي العزيزة، لكن ده نسأل فيه خالد دياب وشيرين دياب، لاني لم أتدخل في الكتابة، وعادي اننا نعيد التيمة لكن فيه حاجات كتير كانت مختلفة".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "ضيوف الشرف هما ابطال المسلسل ومبني عليهم القصة في الأساس، وانتصار ممثلة عظيمة وأنا سعيد بيها جدًا في رمضان السنادي، وكسرت الدنيا بمسلسلين السنادي، ودورها في أعلى نسبة مشاهدة.

وتابع هشام ماجد، انه من أحلى الحلقات برضو بتاعت نهى عابدين لان ضحكها في الجد بتاع نهى عابدين، وفي الكتابة مكانتش الحلقة دي عجباني، لكن خالد وشيرين اقنعوني، وحلقة ريم خوري برضو، لكني بحب اللعبه والرجل العناب، بس اللعبة له مكانة خاصة عندي، لانه مأثر في الناس والأطفال متعلقة بيه، وان شاء الله فيه جزء جديد وبيتكتب دلوقتي، وهينزل السنادي، وموضوع مواعيد رمضان مش فارقة لان المسلسل الحلو بيتشاف وبيتشهر، وأبرز مثال مسلسل كامل العدد نزل السنة اللي فاتت منصة بس".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

https://fb.watch/r4eVXBC1G7/

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أول تعليق من هشام ماجد على سرقة مسلسله «أشغال شقة»


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