عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاة والدي أثرت في حياتي.. هشام ماجد: متفكريش اني هعيط

هشام ماجد
هشام ماجد

علق الفنان هشام ماجد على عدم ظهوره في البرامج قائلًا: "مبطلعش في برامج من نوعية الاستجواب، لكن جيت البرنامج ده لانه لطيف ومفيش حاجة فجة زيادة عن اللزوم، وانا قاصد الاختفاء لاني مش محتاج حد يعرف عن حياتي الشخصية حاجة، لاني ببيع للجمهور فن، لكن ملوش دعوة بعيلتي، ودي حاجات شخصية متتفتحش غير لناس قريبة، ومن حق النجم يعمل كده، وفي نجوم بتحب تعرض حياتها عادي".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: " وانا خريج كلية هندسة، واسرتي متوسطة مستورة، ووالدي كان دكتور وتوفي وأنا 13 سنة ووالدتي مدرسة، واخواتي شيرين اكبر مني بسنة ومحمود اصغر مني بـ 8 سنين، وبعد وفاة والدي ابتدت الدنيا تقل شوية، لكن والدتي عمرها ما حسستنا اننا ناقصنا حاجة، وفاة والدي أثرت في حياتي لانه كان قريب مني وانا كنت في سن صغير، وده حصلنا كلنا، من الناحية المادية والنفسية برضو".

وأضاف هشام ماجد، قائلًا: "مش هعيط بعد شوية على فكرة، واللي يعرف والدي كان يقولي انه زملكاوي ووسيم وأخف دم في العالم، وكان بياخدني معاه ماتشات كورة وحببني في الزمالك، كان تعبان فترة طويلة وفي يوم بلغونا انه توفى، وحصلي تروما لان الموضوع حصل فجأة، ودي نقطة تحول في حياتي لان شكل حياتنا اتغير، ووالدتي بقى عليها حمل كبير".


برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

https://fb.watch/r4cZ2Xg0ox/

هشام ماجد الإعلامية أميرة بدر برنامج أسرار شهر رمضان قناة النهار وان قناة النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لشركة بترول بالقطامية وإصابة 3 عمال| فيديو

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

سائق قاضي نجع حمادي: نجل المتهم دفع للمستشار نفقات علاجه وبنزين سيارته (خاص)

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

موضوعات متعلقة

هشام ماجد: مبحترمش المغرور ومتوقعتش نجاح مسلسل أشغال شقة

ترشيحاتنا

روسيا تعترض 16 صاروخا في أجواء بيلجورود

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب تريلا على الطريق الأوسطي

الفنان شريف حلمي: محدش طلبني في شغل بعد فشل «عجميستا»

هل قبلة واحدة في رمضان تفسد الصيام؟.. الإفتاء تحذر الأزواج من 8 أفعال

سفير الاتحاد الأوروبي بمصر يثمن دور القاهرة في إنفاذ المساعدات إلى غزة

أول تعليق من هشام ماجد على سرقة مسلسله «أشغال شقة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر ناري .. شاهد| هنا شيحة في أحدث إطلالاتها عبر إنستجرام

توب مكشوف .. فيفي عبده تثير ضجة بإطلالة جريئة

منها دولة عربية.. 7 مدن خالية من السيارات.. صور

بفستان لافت .. بوسي تبهر متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ