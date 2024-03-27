اليونيسف: 10 ملايين طفل يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجلا، جاء فيه، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أكدت أن نحو 10 ملايين طفل يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وهناك حاجة إلى تمويل عاجل بقيمة 142 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن المبعوث الرئاسي الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، تحقيق السلام في اليمن والبحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: "خلال المحادثة، تبادل الجانبان وجهات النظر بشكل شامل حول تسوية الأزمة العسكرية والسياسية في الجمهورية اليمنية، بما في ذلك في ضوء التصعيد المستمر للتوتر في مياه البحر الأحمر".