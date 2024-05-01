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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور منال الصيفي.. تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

ريم أحمد
ريم أحمد

شييع منذ قليل جثمان والدة الفنانة ريم أحمد من مسجد السيدة نفيسة وقد اقتصر الحضور على الاهل والأقارب الذين حرصوا على وداعها والمخرجة منال الصيفى.

وأعلنت الفنانة ريم أحمد عن وفاة والدتها السيدة فاتن الراعي منذ قليل.

وكتبت ريم أحمد، من خلال صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون" توفيت إلى رحمة الله تعالي أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ولا نراكم في مكروه".

وعزت الفنانة منة تيسير صديقتها ريم من خلال منشور على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة ريم أحمد أختي وصحبتي وعشرة العمر.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى منذ صباح اليوم، والدة الفنانة ريم أحمد، وفقا لما أعلنته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

جنازة والدة ريم أحمد
جنازة والدة ريم أحمد
جنازة والدة ريم أحمد
جنازة والدة ريم أحمد
المخرجة منال الصيفي الفنانة ريم أحمد الفنانة منة تيسير ريم أحمد مسجد السيدة نفيسة منال الصيفي

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بحضور منال الصيفي.. تشييع جثمان والدة الفنانة ريم أحمد

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