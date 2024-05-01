موعد تشييع جثمان والدة ريم أحمد.. تعرف عليه

نشرت ريم أحمد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن موعد تشييع جنازة والدتها.

وقالت ريم أحمد : صلاة الجنازة اليوم ظهرا في مسجد السيدة نفيسة والدفن في مقابر المجاورين بطريق صلاح سالم، لا أراكم الله مكروها.

وأعلنت الفنانة ريم أحمد عن وفاة والدتها السيدة فاتن الراعي منذ قليل.

وكتبت ريم أحمد، من خلال صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون" توفيت إلى رحمة الله تعالي أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ولا نراكم في مكروه".

وعزت الفنانة منة تيسير صديقتها ريم من خلال منشور على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة ريم أحمد أختي وصحبتي وعشرة العمر.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى منذ صباح اليوم، والدة الفنانة ريم أحمد، وفقا لما أعلنته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،