عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موعد تشييع جثمان والدة ريم أحمد.. تعرف عليه

ريم أحمد ووالدتها
ريم أحمد ووالدتها

نشرت ريم أحمد تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن موعد تشييع جنازة والدتها.

وقالت ريم أحمد : صلاة الجنازة اليوم ظهرا في مسجد السيدة نفيسة والدفن في مقابر المجاورين بطريق صلاح سالم، لا أراكم الله مكروها.

وأعلنت الفنانة ريم أحمد عن وفاة والدتها السيدة فاتن الراعي منذ قليل.

وكتبت ريم أحمد، من خلال صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون" توفيت إلى رحمة الله تعالي أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ولا نراكم في مكروه".

وعزت الفنانة منة تيسير صديقتها ريم من خلال منشور على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة ريم أحمد أختي وصحبتي وعشرة العمر.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى منذ صباح اليوم، والدة الفنانة ريم أحمد، وفقا لما أعلنته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،

الفنانة ريم أحمد الفنانة منة تيسير السيدة نفيسة وفاة والدة ريم أحمد أعمال ريم أحمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شوبير يوضح حقيقة رحيل الشناوي عن الأهلي واحترافه في السعودية

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الألبان |اعرف السعر وصل كام؟

تزامنا مع صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.. غرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء

مطالبات في الزمالك بإبعاد عضو النادي وإقالة نجله .. تفاصيل

فتاة وليلة حمراء| تفاصيل مرعبة في واقعة دليفري المطرية

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق تنافس فى رمضان 2025 بمسلسل جديد.. تفاصيل

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

فى ذكرى رحيله الأولى.. قصة تفكير مصطفى درويش فى الاعتزال وأبرز أعماله الخيرية

ينطلق اليوم في 50 سينما.. خريطة عرض فيلم السرب

صدمة جديدة تتلقاها ميار الببلاوي.. اعرف التفاصيل

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وهشام ماجد وصدمة بيومي فؤاد

أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا

منصة watch it تعلن موعد عرض مسلسل دواعى سفر

ترشيحاتنا

رفض رد الفلوس فطـ.عنه بسلاح أبيض.. تفاصيل جريمة القليوبية

للمرة الأولى.. الطبيب الشرعي أحمد فودة يكشف مفاجأة عن وفاة محمد مرسي

كيف تدعم الحكومة والمجتمع المدني الشباب اقتصاديًا؟ القومي لحقوق الإنسان يشرح

شعبة الخضر والفاكهة تعقد اجتماعها الأول لتذليل العقبات أمام تجار سوق الجملة

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة

مفتي الجمهورية: الناس قد يختلفون حول العقائد والأديان ولكنهم يتفقون على الأخلاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد

الشنطة بـ500 ألف جنيه.. قفزة جنونية في أسعار حقائب تلك الماركات

أكثر الأشخاص عرضة للوسواس القهري.. من هم ؟

أسباب إصابة بعض الأشخاص بالوسواس القهري.. الأول هو الأغرب

فيديو

"خيوط الامل".. بشري تهنئ عمال مصر في عيدهم

محمد رضوان: مشهد تعذيب دودي ونزول بئر عميقة الأصعب في ب100 راجل

أسلوب نصب جديد في المغرب.. ماذا تعرف عن "هبة الإرث"

رنا سماحة: حسن شاكوش مينفعش يكون مطرب شعبي.. لهذا السبب |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ