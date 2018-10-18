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أصل الحكاية

قصة المشير الراحل سوار الذهب.. خامس رئيس سوداني وتخلى عن الحكم برضاه

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:58 م
صدى البلد
محمد أبو ليلة


توفى صباح اليوم الخميس الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، بالمستشفى العسكرى بالعاصمة السعودية الرياض، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، ويعتبر سوار الذهب الذي ولد بمدينة الأبيض السودانية عام  1935 هو خامس رئيس للجمهورية السودانية.

قصة المشير الراحل


دفاعه عن مدينة الأبيض

وتلقى تعليمه العسكري في الكلية الحربية السودانية التي تخرج فيها عام 1955، حيث تقلد عدّة مناصب في الجيش السوداني، ففي عام 1971 عندما كان الذهب قائداً لحامية مدينة الأبيض العسكرية وقت حكم الرئيس جعفر النميري، رفض الذهب تسليم حامية الأبيض العسكرية وقت انقلاب الرائد هاشم العطا الذي حاول الانقلاب على النميري، وقتها فشل الانقلاب بعد ثلاثة أيام من بدايته واستعاد النميري الحكم.


وبعد ذلك أُبعد الذهب عن الخدمة تعسفياً في عام 1972، وأرسل إلى قطر، وبعد الصلح مع النظام السوداني وقتها عاد إلى وطنه وعين رئيسا لهيئة الأركان وتدرج إلى عين في مارس 1985 قائدا أعلى للقوات المسلحة السودانية مع تمديد فترة عمله بالجيش لمدة سنة حسب قرار رئيس الجمهورية السوداني آنذاك وذلك حتى لا يشغل المنصب من بعده أحد اللوائين تاج الدين أو عثمان عبد الله.

قصة المشير الراحل


وفي أبريل من عام 1985 تسلّم مقاليد السلطة بعد انقلاب عسكري في السودان بإمرة ضباط على رأسهم اللواء حمادة عبدالعظيم حمادة والعميد عبدالعزيز الأمين والعميد فضل الله برمه ناصر وبعد تردد تقلد رئاسة المجلس الانتقالي إلى حين قيام حكومة منتخبة وارتقى لرتبة المشير.


تسليم السلطة

وبعد الانقلاب بعام سلم سوار الذهب مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها الصادق المهدي- ورئيس مجلس سيادتها أحمد الميرغني وبعدها اعتزل العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية من خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس الأمناء.


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