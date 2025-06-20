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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

غرق ودهس واختناق .. مركز إدفو يشهد سلسلة من الحوادث المأساوية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
قسم المحافظات

‎نجحت فرق الإنقاذ النهري بمركز إدفو شمال أسوان في انتشال جثة صغير من مياه النيل، وتم إيداع جثته بالمشرحة، وذلك لعرضها علي الطبيب الشرعي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

‎القصة الكاملة 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغا يفيد بانتشال جثة صغير من مياه النيل بمركز إدفو، وتبين أن الجثة لصغير يدعى سفيان.ج من قرية الفوازة يبلغ من العمر 13 سنة، حيث تعرض للغرق منذ 14 يوم، وتم نقله إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث دهس 

‎فيما لقي شخص مصرعه نتيحة تعرضه لحادث دهس قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة السباعية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.  

‎وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس قطار لشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة السباعية التابعة لدائرة مركز إدفو شمال المحافظة.  

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شاب 


‎عثرت الأجهزة المعنية بمركز إدفو شمال أسوان، علي جثة شاب، لقى مصرعه فى ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

‎وكانت قد تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بالعثور علي جثة شاب ملقاه بالقرب من مدافن العدوة ، وعلي الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حالات اختناق 

فيما تعرض 3 أشخاص للإصابة باختناق بوحدة مياه بأسوان، وتم السيطرة علي التسريب، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

‎وكانت قد تلقت الاجهزة المعنية اخطارا يفيد بإصابة 3 أشخاص باختناق بوحدة مياه ، وتبين أنه نتيجة تسريب كلور، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة التي تعاملت مع التسريب وإيقافه.

أسوان مركز إدفو مياه النيل الطبيب الشرعي

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