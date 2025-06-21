كسر بالجمجمة و نزيف بالبطن.. تصادم ملاكى وتوك توك وإصابة 8 أشخاص بالدقهلية

أصيب 8 اشخاص بإصابات متفرقه اثر وقوع حادث إصطدام سياره ملاكى بتوك توك على طريق نجير- شربين بمحافظة الدقهلية
القصة الكاملة
تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك على طريق نجير- شربين .
اسماء المصابين
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابه 8 اشخاص وهم :
محمد السعيد أحمد محمد 43 عاما مصاب باشتباه كسر بالعضد الايمن واشتباه كسر بالجمجمه .
عمرو صالح ابو الفتوح صالح30 عاما و مصاب بنزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالرسغ الايمن.
إيمان جمال مصباح عبد المنعم 28 عاما مصابة
باشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض و كسر بالذراع الايمن .
كريم محمد السعيد عجيز17 عاما واصابته كدمه بالصدر و اشتباه كسر بالجمجمه واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسربالحوض واشتباه كسر بالساعد الايسر.
رؤى جمال صبرى ابراهيم 8 أعوام مصابة بكدمة بالصدر و اشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالساعد الايسر.
عمر جمال صبرى ابراهيم 7 اعوام مصاب بكدمات متفرقه بالجسم .
سفيان جمال صبرى ابراهيم 4 أعوام واصابته كدمه بالصدر واشتباه كسر بالجمجمه واشتباه نزيف بالبطن .
ريان جمال صبرى ابراهيم عام ونصف مصاب بكدمات متفرقه بالجسم
تم نقل المصابين الى مستشفى شربين لتلقي العلاج.
تحرير محضر بالواقعة
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة.