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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كسر بالجمجمة و نزيف بالبطن.. تصادم ملاكى وتوك توك وإصابة 8 أشخاص بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
همت الحسينى

أصيب 8 اشخاص بإصابات متفرقه اثر  وقوع حادث إصطدام سياره ملاكى بتوك توك على طريق نجير- شربين بمحافظة الدقهلية


القصة الكاملة

تلقت مديرية امن  الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك على طريق نجير- شربين .

اسماء المصابين

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابه 8 اشخاص وهم :

محمد السعيد أحمد محمد 43 عاما مصاب باشتباه كسر بالعضد الايمن واشتباه كسر بالجمجمه .

عمرو صالح ابو الفتوح صالح30 عاما و مصاب  بنزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر بالرسغ الايمن.

إيمان جمال مصباح عبد المنعم 28 عاما مصابة
باشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض و كسر بالذراع الايمن .

كريم محمد السعيد عجيز17 عاما  واصابته كدمه بالصدر و اشتباه كسر بالجمجمه واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسربالحوض واشتباه كسر  بالساعد الايسر.

رؤى جمال صبرى ابراهيم 8 أعوام  مصابة بكدمة بالصدر و اشتباه كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض واشتباه كسر  بالساعد الايسر.

عمر جمال صبرى ابراهيم 7 اعوام مصاب بكدمات متفرقه بالجسم .

سفيان جمال صبرى ابراهيم 4 أعوام  واصابته كدمه بالصدر واشتباه كسر بالجمجمه واشتباه نزيف بالبطن .

ريان  جمال صبرى ابراهيم عام  ونصف  مصاب بكدمات متفرقه بالجسم 
تم نقل المصابين الى مستشفى شربين لتلقي العلاج.

تحرير محضر بالواقعة


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت  النيابة العامة بالواقعة.

ملاكى بتوك توك الدقهلية القصة الكاملة

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